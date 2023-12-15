美銀 : 投資人全心信任聯準會 拋售現金並買進股票

美國銀行全球研究顯示，截至周三 (13 日) 的一周內，投資人拋售現金並買進股票，因為降息的希望推動股票和債券價格走高。

美國銀行周五 (15 日) 發布報告引述 EFPR 數據指出，投資人本周從現金撤出 310 億美元，這是 8 周來第一周出現資金外流，並將 253 億美元投入股票。

報告顯示，過去 8 周股市流入總額為 740 億美元，是自 2022 年 3 月以來 8 周期間內最高水平，並稱市場「完全押注於絕對正確的聯準會」。

聯準會在周三的會議上一如預期維持利率不變，但政策制訂者預計 2024 年降息 75 個基點。主席鮑爾表示，隨著通膨下降速度快於預期，歷史性的貨幣政策緊縮可能已經結束。

美國銀行指出，過去 90 年來，聯準會僅在核心消費者通膨高於失業率時降息，比如像目前核心通膨率為 4%，失業率為 3.7%。之前只在 1942 年二戰期間，以及 1969 年至 1981 年間的四次經濟衰退。

聯準會周三的政策決定為全球股市和債市的上漲增添了重要動力。

MSCI 全球股票指數創下 2022 年 4 月以來最高水平，本周漲幅預計達 2.7%，是 11 月初以來表現最佳單周，並可望連續第 7 周上漲。

指標 10 年期美國公債殖利率本周下跌 32 個基點，創一年多來最大跌幅。