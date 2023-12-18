日本新日鐵擬出價149億美元收購美國鋼鐵

日本新日鐵製鐵公司周一 (18 日) 表示將收購美國鋼鐵公司 (U.S. Steel)(X-US)，交易價值 149 億美元 (含債務)。幾個月前，美國鋼鐵公司宣布待價而沽。

每股 55 美元的報價較美國鋼鐵公司上周五 (15 日) 收盤價溢價約 40%，也較該公司 8 月 11 日宣布戰略審查程序之前的收盤價溢價 142%。

美國鋼鐵公司股價在周一盤前交易上漲約 27%。

率先報導此交易的《日經新聞》表示，世界第四大鋼鐵製造商日本新日鐵將美國視為成長市場，有助於抵銷日本需求下降的影響。

新日鐵已獲得該交易的融資承諾，並預計該交易將使該公司的全球粗鋼產能邁向 1 億噸。

新日鐵表示，美國鋼鐵公司對其員工的所有承諾，包括與工會簽訂的所有集體談判協議，都將兌現。

美國鋼鐵公司在 8 月拒絕競爭對手克利夫蘭克里夫斯公司 (CLF-US) 73 億美元的報價後啟動了正式審查程序。

路透 8 月報導，雖然克利夫斯繼續參與出售過程，但鋼鐵巨頭安賽樂米塔爾也在考慮報價。

總部位於匹茲堡的美國鋼鐵公司股價在經歷幾季的營收和獲利下降後遭受重挫，使其成為對尋求增加汽車行業鋼鐵製造商的競爭對手有吸引力的收購目標。

美國鋼鐵公司也向再生能源產業供貨，並將受益於《通膨削減法案》(IRA)，該法案為此類專案提供稅收抵免和其他激勵措施，吸引了許多追求者。

隨著美國汽車工人聯合會 (UAW) 針對底特律三大汽車製造商的罷工決議後，鋼鐵價格飆升，包括美國鋼鐵公司在內的公司也將在 2024 年迎來強勁開局。