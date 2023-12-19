蘋果本周起在美停售Apple Watch Series 9和Ultra 2 以因應潛在禁售令

蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (18 日) 宣布，本周四起將在美國市場暫停銷售 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2，以因應血氧監測功能涉及的專利侵權糾紛，意味著某些暢銷智慧手錶將無法在繁忙的年底購物旺季販售，消息導致盤後股價一度挫跌逾 1%。

根據蘋果的聲明，官網從 12 月 21 日起、實體門市從 12 月 24 日平安夜起，將先後停售 Apple Watch Series 9 和 Ultra 2。已經銷售的 Watch 9 和 Ultra 2 不受影響，未搭載血氧功能的 SE 也將持續販售。

蘋果這項決定，和美國國際貿易委員會 (ITC) 在 10 月 26 日發布的命令有關。蘋果從 2020 年開始在 Apple Watch 加入血氧感應功能，但 ITC 今年 10 月裁定，蘋果侵害醫療設備業者 Maimo 的專利，必須停止銷售，而白宮有 60 天的時間、也就是在 12 月 25 日之前，決定是否駁回 ITC 的禁令。

蘋果透過聲明說：「雖然白宮審議要到 12 月 25 日才會結束，但蘋果決定針對一旦裁定成立的狀況，先採取預備行動。」

蘋果盤後股價一度下挫 1.6%，不過截稿前跌幅收斂為不到 0.1%。該股周一稍早收盤下跌 0.85%，報每股 195.89 美元，從上周的歷史新高下滑。Masimo(MASI-US) 股價一度勁揚 5.7%。

健康功能已逐漸成為蘋果智慧手錶的重要賣點，使其能與其他醫療設備商競爭。總部在加州爾灣的 Masimo，就販售各種健康監測技術。

Masimo 周一透過聲明說，禁售令代表就算是世界上最強大的公司，也必須遵守法律。「ITC 認定蘋果竊取了 Masimo 手握專利、可監控血氧的的脈搏血氧技術。ITC 採取完整的法律程序，出口的裁判應該受到尊重，才能保障智慧財產權，並維持美國專利體系的公共信任。」

在蘋果智慧手錶業績中，Apple Watch Series 9 和 Ultra 2 占了一大部分。根據分析師的預測，在蘋果 9 月為止的 2023 年會計年度裡，光靠 Apple Watch 就進帳約 170 億美元，

蘋果表示，將在 12 月 25 日審議期限結束後，提供更多資訊，也計劃提出上訴。一名白宮官員表示，此事正由美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 負責審議，她將仔細評估專利糾紛中的所有因素。

不過研究機構 IDC 的行動裝置追蹤計畫副總裁 Ryan Reith 表示，暫停銷售不至於衝擊 Apple Watch 的購物季業績。如果 ITC 裁定成立，禁售的完整影響將發生在 1 月和 2 月，也就是蘋果傳統的淡季。

Reith 說：「蘋果的 Watch 8 和 SE 庫存充足，到時候仍有產品可供應。比較大的問題是，蘋果未來的智慧手錶能不能繼續使用血氧監測功能、蘋果是否會與 Masimo 達成和解，或是找到新的解決方法。」