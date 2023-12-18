機師將發動罷工投票 長榮航：無法認同影響民眾權益爭取自身福利

機師工會長榮分會預計 22 日將舉行罷工投票，長榮航 (2618-TW) 今 (18) 日對此發出聲明回應，深感遺憾，強調機師工會無視薪資增加，對外宣稱公司 10 年未調薪甚至實質減薪，是不符事實的指控，無法認同其「挾影響民眾出行權益爭取自身薪資福利」的作法。

長榮航指出，機師工會無視長榮航空為落實永續經營和照顧全體員工理念，在員工薪資福利調整提升尚在進行之際，執意以調漲薪資 20% 和外站津貼調至每小時 6 美元為訴求，發起罷工投票。

長榮航以 2015 年晉升為機長的飛行員為例說明，至 2023 年月薪調整近 10 萬元，機師工會卻説成薪資凍漲長榮航空飛行員一向以職級增加的方式調整每年薪資，以機長為例，每年調幅為 5000 元，近年來除了 2021 年因全球疫情致公司虧損未調整外，每年均依此方式進行。

此外，長榮航分別於 2016 年、2023 年進行結構調薪，且 2018 年與機師工會針對多項薪資福利達成協議，例如增設起落飛安獎金，經過這些年的薪資調整，若是 2015 年晉升機長的飛行員至 2023 年，月薪增幅已將近 10 萬元。

長榮航強調，公司虧損未調薪，卻被說成永久扣薪實屬荒謬，「試問那個產業不論公司虧損與否皆調薪」，2021 年因疫情造成公司虧損，因而該年度未進行飛行員職級增加調薪，此項作業原則在飛航員管理手冊裡有明文規範。

2022 年 5 月底長榮航與機師工會代表針對 2021 年未調薪議題，在勞動主管機關見證下已充分說明，當時勞動主管機關也認為公司作法並無違誤及不妥。

未料機師工會卻多次將 2021 年公司因虧損未調薪，說成是永久扣薪，並認為是公司欠員工錢之言論，以斷章取義手法，嚴重誤解長榮集團張榮發總裁 2001 年將減薪的金額發還員工善意，此種混淆視聽的行為，實屬荒謬，「被機師工會扭曲為未加薪即是扣薪」。

長榮航重話指出，相信每個企業的財務狀況都有無法替員工加薪的艱難時刻，難道都要被視為永久扣薪，欠員工薪水嗎？

長榮航今年已引近 120 名機師，並優先招募和培訓本國籍機師，同時因應人力需求招聘外籍機師。

長榮航再次強調，聽見員工對年終獎金和薪資福利調整的期待聲音，公司營運和管理需考量內外環境和主客觀因素，相關作業現階段正審慎進行中。