長榮航史上最大購機案 預計斥逾3200億元採購33架新機

長榮航 (2618-TW) 董事會今 (7) 日通過，依未來營運需求汰舊換新，將採購 33 架空中巴士全新客機，總額達 101 億美元 (約新台幣 3252 億元)，是長榮航史上金額最大、也是數量最多的購機案。

長榮航規劃，於 2026-2030 年引進 18 架空中巴士 A350-1000 型廣體客機，以及額外 6 架機的採購選擇權，2029-2032 年交付 15 架空中巴士 A321neo 型窄體客機。

據空中巴士 2023 年公告牌價，長榮航將採購的 33 架空中巴士新機總額達 101 億美元。

A350-1000 是空巴最新一代長程廣體客機，航程可達 8000 海浬，長榮航說明，此機型可滿足積極擴展北美航線的運能需求。

而 A321neo 是空巴最受業界青睞的中短程窄體客機，是長榮航現有 A321‐200 機隊升級版，兩種機型共通性極高，飛行組員可同時操作兩種機型，減少人力需求和訓練成本，A321neo 新機引進前，A321-200 機隊將續租賃營運，並規劃於 2032 年前逐步全數退租。

長榮航目前營運機隊共 86 架，另有已訂購的 14 架新機尚未交付，包括 4 架 787-10、9 架 787-9、1 架 777F 貨機，2027 年前交付完畢。