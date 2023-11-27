長榮航太射經營新三箭！跨足太空、半導體 明年量產無人機

國內航太大廠長榮航太 (2645-TW) 今 (17) 日召開法說會，總經理李緯章透露，除了航太產品，「有接觸半導體設備和太空衛星相關領域」，已取得衛星中心的機體試作小額訂單，預計明後年業務將正式跨足此二大領域，同時，無人機業務明年起也有量產規劃，預計明年 4 月開始參與競標。

李緯章證實，無人機首件訂單已順利交貨，規劃明年有望量產，明年 4 月開始參與競標。

不過李緯章仍低調表示，基於保密，不方便透露有幾家客戶接觸中，但強調長榮航太現在擁有的產能，足夠滿足潛在訂單需求。

同時，李緯章指出，在航太傳統的維修和製造業務外，規劃跨足半導體設備、太空衛星等領域，已取得衛星中心的小額訂單。

對於傳統業務，李緯章樂觀看待，隨著航空需求熱絡，製造業務和維修業務均可望雙位數成長，推升整體營收維持雙位數增長力道，而製造業務今年的成長比例更較維修業務高。

至於維修業務雖進入第四季傳統淡季，但隨著航空公司的航班持續成長中，淡季不淡。

目前長榮航太的維修業務中，台灣客戶占比 52%，北美客戶占 23%，亞洲占比 21%，隨著全球航空市場恢復，正持續擴大複合材機維修市場。

製造業務中，引擎件占比 71%，機體件占比 27%，隨著 737MAX、A321 和 B787 等機型的 OEM 生產需求量提升，有利主力產品需求增加。

此外，長榮航太為朝節能減碳方向發展，發展太陽能光電系統，第一期年平均可發電 70 萬度，減少碳排 350 噸，第二期預計明年完成，年平均可增加發電 100 萬度，減少碳排 500 噸。

而長榮航太建置中的 1.1M 儲能系統，預計明年 2 月參加電力交易平台調頻備轉。