通膨+需求 長榮航樂觀看高票價至少延續到明年上半年

長榮航 (2618-TW) 今 (27) 日召開法說會表示，客運需求強勢不減，再加上通膨因素，支撐機票票價高檔不墜，預料高票價至少可維持到明年上半年；而對於外界關注政策開放國內團客明年 3 月起可赴中國旅遊，長榮航總經理孫嘉明說，夏季班表起將開始評估加密或新增其他中國航點。

3 月起台灣團將開放赴陸旅遊，孫嘉明說明，目前長榮航可飛中國航點包括北京、上海、杭州、深圳、廣州、廈門和成都等，載客率約 55-60%，預計夏季班表開始，飛杭州從每周 3 班增為 7 班、深圳 3 班增為 5 班，將持續評估加密、新增其他中國航點。

孫嘉明提到，就寒假和春節期間來看，客運需求仍相當強勁，東北亞載客率達 90% 以上，東南亞方面，國人赴泰國熱絡，甚至逐漸見到去泰國過周末的旅客，而赴越南除了旅遊也有商務客，訂位需求相當可觀。

就全球航空客運來看，據 IATA(國際航空運輸協會) 預估，今年航空產業將全面轉虧為盈，客運營收恢復達 2019 年的 96%，長榮航提到，「自開放客運需求，淡季可言」，前 10 月承載率達 83.3%，對未來經濟成長的增速帶動航空業需求，還是有期待。

長榮航觀察，高端旅遊客源在疫情過後明顯增加，商務客源快速恢復，高艙等價量齊揚，長程商務艙載客率超過 90%，創下新高，帶動平均票價大幅成長逾 40%。

貨運方面，除北美外各區域貨運成長下滑，亞太地區貨量今年將恢復至疫前 89%，尤其 AI 新興應用科技發展和電商物流需求增溫，挹注貨運反轉復甦，孫嘉明強調，仍持續看好明年的貨運。

對於機隊規劃，孫嘉明解釋，飛機採購案是看到未來的 20 年布局，汰舊換新、審慎擴張運能，預計 2026-2030 年引進 18 架空客 A350-1000 廣體客機，2029-2032 年再引進 15 架空客 A321neo 客機。