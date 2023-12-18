運價大漲訊號？紅海見供應鏈瓶頸 投資人追捧三大海運股

中東衝突造成多家貨櫃航商在紅海海域周邊航線停駛，需繞道而行，有助緩和貨櫃海運的供給過剩壓力，激勵今 (18) 日盤中海運族群大漲，台驊投控 (2636-TW)、陽明 (2609-TW) 一度漲停，長榮 (2603-TW) 也漲 6% 上下。

由於葉門叛軍近來頻繁攻擊行經紅海的商船，馬士基、赫伯羅德、地中海航運和達飛海運等多家大航商相繼停駛周邊航線，船隻須繞道而行，影響供應鏈，並造成船隻運行成本上升。

因此，上海集裝箱出口運價指數 (SCFI) 上周五最新數據回升至 1093.52 點，上漲 61.31 點，周漲幅略擴大至 5.93%，四大遠洋航線均上漲，其中，遠東到歐洲運價每 TEU(標準 20 呎櫃) 達 1029 美元，周漲 104 美元，漲幅 11.24%，遠東到地中海運價每 TEU 1569 美元，周漲 182 美元，漲幅 13.12%。

由於目前陽明和貨主歐洲線長約談判拉鋸中，目前尚未完成，法人認為，在此情況下，談判價有支撐空間。

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 則提到，近來歐洲線艙位處滿載狀態，再加上船公司成本提高但運價處相對低點，預料航商應會努力提高運費和各種附加費用。

惟須留意，今明兩年新船處交船高峰期，據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新航運市場供需成長預測，今年供給成長為 8.2%，需求成長為 1.4%，明年供給成長為 9.3%，需求成長為 2.2%，顯示明年供給過剩的狀況無法解除，有待觀察處閒置的貨櫃船接下來是否呈下滑趨勢。