〈美股盤後〉道瓊再登新高 三大指數周線連七紅 標普創6年來最長連漲紀錄

美股主要指數周五 (15 日) 多半收紅，道瓊連三日歷史高點。在投資人消化本周的聯準會 (Fed) 政策會議及通膨數據後，主要指數連續第七周上揚，標普 500 創下 6 年來最長連漲紀錄。

道瓊指數本周漲約 2.9%，標普 500 指數漲 2.5%，那斯達克綜合指數漲近 2.9%，其中，標普 500 周線創下 2017 年 9 月以來最長連漲紀錄。

聯準會周三 (13 日) 坦承平抑通膨的努力正在取得成效，暗示 2024 年至少降息三次，消息提振了投資人情緒，帶動美股本周上揚。此外，繼數據顯示通膨降溫後，本周四 (14 日) 出爐的 11 月零售銷售表現優於預期，令聯準會可能實現軟著陸的希望升溫。

儘管如此，紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 周五受訪表示，降息並非央行目前討論的話題。「我們現在不是真的在討論降息。我們非常關注眼下的問題，如鮑爾主席所說的，貨幣政策是否達到足夠限制性的立場，以確保通膨回到 2% 目標？這是擺在我們眼前的問題。」

投資人持續評估聯準會近期政策轉變的影響。美國 30 年期公債殖利率周五跌破 4%，至 7 月以來最低水平。10 年期美債殖利率本周下跌 31.7 個基點至 3.913%，為去年 11 月以來最大單周跌幅。

美國國會預算局 (CBO) 公布最新半年度預測顯示，隨著經濟成長和勞動力市場活動降溫，美國通膨率料將趨緩，個人消費支出物價指數 (PCE) 預估將在 2024 年降至 2.1%，2025 年為 2.2%。不含能源和食品成本的核心 PCE 料放緩至 2.4%，並在 2025 年降至 2.3%。

CBO 給出的通膨預測比聯準會更樂觀。根據聯準會本周公布的經濟預測摘要 (SEP)，Fed 預估 2024 年 PCE 將降至 2.4%，2025 年為 2.1%。

經濟數據方面，紐約聯準銀行最新調查顯示，紐約 12 月製造業指數下跌至 - 14.5，創四個月新低，反映製造業持續處於困境。標普採購經理人指數 (PMI) 也顯示美國製造業現況疲軟，服務業活動則升至五個月高點。

美股周五 (15 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 56.81 點，或 0.15%，收 37,305.16 點。

標普 500 指數下跌 0.36 點，或 - 0.01%，收 4,719.19 點。

那斯達克綜合指數上漲 52.36 點，或 0.35%，收 14,813.92 點。

費城半導體指數上漲 19.53 點，或 0.48%，收 4,117.00 點。

NYSE FANG + 指數上漲 63.85 點，或 0.75%，收 8,611.57 點。

標普 500 指數 11 大板塊僅科技、通訊和非必需消費品收紅，公用事業和房地產類股跌幅最大。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.27%；Meta Platforms(META-US) 漲 0.53%；Alphabet(GOOGL-US) 漲 0.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.73%；微軟 (MSFT-US) 漲 1.31%。

道瓊成分股漲跌各半。波音 (BA-US) 漲 3.13%；英特爾 (INTC-US) 漲 2.17%；Salesforce(CRM) 漲 1.71%；思科 (CSCO-US) 漲 0.87%；摩根大通 (JPM-US) 漲 0.76%；Verizon(VZ-US) 跌 1.32%；嬌生 (JNJ-US) 跌 1.09%。

費半成分股漲跌不一。英特爾 (INTC-US) 漲 2.17%；博通 (AVGO-US) 漲 2.10%；高通 (QCOM-US) 漲 1.15%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.12%；超微 (AMD-US) 漲 0.83%；科林研發 (LRCX-US) 漲 0.82%；美光 (MU-US) 跌 0.95%；台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.88%。

台股 ADR 盡墨。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.88%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.44%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.49%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.98%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 收盤上漲 2.17%。美國銀行 (BofA) 分析師將其股票評等自「遜於大盤」(Underperform) 調升至「中性」(Neutral)，並將目標價從每股 32 美元上調至 50 美元。這家晶片商周四推出 Core Ultra 筆電處理器，積極搶攻 AI 市場。

古根漢 (Guggenheim) 分析師將特斯拉目標價從每股 125 美元上調至 132 美元後，特斯拉 (TSLA-US) 周五收盤小漲 0.98%。

好市多 (COST-US) 收高 4.45%。這家大型量販店周四盤後公布上季財報，營收、獲利雙雙優於預期，並宣布派發每股 15 美元股利。

京東 ADR(JD-US) 收紅 4.46%，阿里巴巴 ADR(BABA-US) 上漲 2.76%。中國政府採取進一步刺激措施以提振經濟的前景，為這兩家中國科技公司帶來提振。

經濟數據

12 月紐約 Fed 製造業指數報 - 14.5，預期 4，前值 9.1

美國 11 月工業生產月增 0.2%，預期 0.3%，前值 - 0.6%

美國 11 月產能利用率報 78.8%，預期 79.1%，前值 78.7%

美國 12 月標普服務業 PMI 初值報 51.3，預期 50.7，前值 50.8

美國 12 月標普製造業 PMI 初值報 48.2，預期 49.5，前值 49.4

華爾街分析

Ameriprise Financial 首席經濟學家 Russell Price 認為，美股消化 Fed 在 2024 年降息的預期是合理的，近期 10 年期美債殖利率下滑有助於提振股市。他預估 Fed 可能從 6 月開始降息，美國經濟將在明年放緩至「可持續」的成長速度，成長率可能落在 1.8% 至 1.9%。

芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨交易員預估 Fed 最快 3 月開始降息。Price 認為，交易員對降息的押注似乎「太過超前。」

E-Trade 交易和投資董事總經理 Chris Larkin 表示：「周三的聯準會會議大大提振了股市情緒，但這種立即性的影響肯定會消失。無論趨勢有多強勁，股市不會天天上漲，修正和停歇無可避免。」

The Sevens Report 創辦人 Tom Essaye 說：「標普 500 在不到兩個月的時間內漲了至少 10%，因此市場必須消化一些反彈態勢。這種情況可能會在短期內發生，尤其是若 Fed 官員在未來一兩周內發表抑制市場熱情的言論。」

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