英特爾推出新的人工智慧晶片!好市多Q1季報符合預期！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 48 分)

■道瓊指數：上漲 87，漲幅 0.23% 至 37730。

■那斯達克 100 指數：上漲 37.75，漲幅 0.23% 至 16790.75。

■標普 500 指數：上漲 9.50，漲幅 0.20% 至 4783.50。

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【今日總經數據】

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二、美股盤前關注重點

1. 美國 11 月零售銷售漲幅優於預期，初領失業金降至 20.2 萬人：美國 11 月零售銷售月增率升至 0.3%，遠高於市場預期的 - 0.1%，年增率升至 4.1%。扣除汽車與汽油之後的銷售額月增率升至 0.6%，高於市場預期的 0.2%，若再扣除建材和餐廳服務，月增率升至 0.4%，高於市場預期的 0.2%。

細項來看，月增幅最為明顯的有外食、非實體店面零售、體育用品、樂器與書店、汽車銷售，接出險明顯改善。電子電器銷售則降至 - 1.1%，可能因降價促銷導致。另外，百貨公司和雜貨店銷售則分別升至 2.5% 及降至 - 2%，可能反應消費習慣逐漸轉換成線上化所致。整體來看，11 月零售銷售強勁除了因為有黑五購物季，也顯示美國經濟較預期更具韌性。

上週初領失業金降至 20.2 萬人，續請失業金人數增至 187.6 萬人，雙雙低於市場預期，顯示目前美國裁員狀況較為溫和。

2. ECB 政策利率維持在高檔一段時間：歐洲央行昨日召開利率決策會議，如市場預期暫停升息，將存款準備利率維持在 4% 不變，ECB 會議聲明表示，勞動成本已進一步放緩，但勞動成本強勁成長使價格壓力仍大，融資條件持續壓抑需求，因而預期經濟成長在短時間內將保持低迷；另外重申政策利率達長時間維持的水平，將為通膨回落帶來大貢獻，因而將維持高檔利率一段時間。

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3. 英特爾推出新的人工智慧晶片：英特爾 (INTC.US) 昨日發布了覬覦 Meteor Lake 平台的行動處理器 Core Ultra H 和 Core Ultra U 系列。Ultra Core H 系列共有四個 SKU，包括兩款 Ultra 7 16 核心 (6P+8E+2LP) 晶片和兩款 14 核心(4P+8E+2LP) Ultra 5 晶片。所有產品的基本 TDP 均為 28 W，最大睿頻 TDP 高達 115W。Core Ultra-H 系列專為超便攜式筆記型電腦而設計，但在超薄封裝中提供了更高的計算和圖形性能。

Core Ultra U 系列，其中包括四個 15/57 W (基礎 / 渦輪)SKU，以及兩個 Core Ultra 7 和兩個 Core Ultra 5 SKU，並且所有產品在 P、E 核心和英特爾最新的整合 Arc Xe 顯示卡頻率。英特爾推出的所有行動 Core Ultra U 系列處理器均具有 10 個 CPU 內核，其中兩個性能內核和八個效率內核，使其成為低功耗和超薄筆記型電腦的理想選擇。

4. 好市多 Q1 季報符合預期：好市多 (COST.US) 昨日盤後發布 Q1 季報，季度營收達 578 億美元，YOY 增長 6.2%，市場預期為 577.1B。EPS 達 3.58 美元，高於市場預期的 3.41 美元。

財報細項：

■同店銷售成長 3.8%，低於市場預期 4.3%。其中美國、加拿大、其他國際分別成長 2%、6.4%11.2%。

■電子銷售成長 6.3%，高於市場預期的 6.1%。

■本季度會員費收入為 10.8 億美元，低於市場預期的 10.9 億美元，去年同期為 10 億美元。其中付費家庭成員達 7,200 萬戶，較去年成長 7.6%；持卡人達 1.295 億戶，較去年成長 7.1%。

■該季度淨利 15.89 億美元，去年同期為 13.64 億美元。

■截至本季末，Costco (COST) 共營運 871 個倉庫，其中 600 個位於美國和波多黎各。 (參考資料：豐雲學堂美股盤前資訊)