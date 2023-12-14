美國11月零售銷售上揚0.3% 優於預估下跌

11 月消費者展現出意想不到的強勁勢頭，為假期季打下良好的開端，通膨顯示出持續緩和的跡象。

美國商務部周四 (14 日) 報告指出，11 月零售額成長 0.3%，強於 10 月 0.2% 的跌幅，也優於《道瓊》預計的下降 0.1%。數字已根據季節性因素進行調整，但未納入通貨膨脹因素。

不包括汽車在內，銷量成長 0.2%，也比預測持平來得好。剔除汽車和汽油後，銷售額成長 0.6%。

11 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.1%，零售銷售數據顯示消費者完全跟上了物價上漲的腳步。

與去年同期相比，銷售額成長 4.1%，而整體 CPI 成長率為 3.1%。

雖然由於本月能源價格普遍下跌，加油站收入下降 2.9%，但銷售額仍保持成長。加油站銷售額較上年同月下降 9.4%。

但這些疲軟被酒吧和餐廳 1.6% 的成長、體育用品、業餘愛好、書籍和音樂商店 1.3% 的成長，以及線上零售商 1% 的成長所抵消。

所謂的對照組銷售成長 0.4%，其中不包括汽車經銷商、建築材料零售商、加油站、辦公用品商店、活動房屋和菸草商店，並且納入國內生產總值 (GDP) 計算。

至於其他經濟指數，上周裁員步伐大幅放緩。

根據勞工部的數據，截至 12 月 9 日當周，首次申請失業救濟金人數為 20.2 萬人，較前周減少 1.9 萬人，為 10 月中旬以來的最低水平。經濟學家的估計數字為 22 萬人。