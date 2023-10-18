美銀調查：投資人再次變得悲觀 增加現金配置

美國銀行 (Bank of America Corp.) 的全球基金經理人調查顯示，隨著經濟成長預期的減弱，投資人再次變得悲觀，紛紛湧向現金。

以 Michael Hartnett 為首的策略師報告中指出，繼夏季有所改善後，10 月份的民意調查顯示，基於現金部位、股票配置和經濟預測的最廣泛情緒衡量指標出現下降。 他們表示，現金水準占管理資產的百分比，已攀升至 5% 以上。

調查顯示，50% 的投資者預計未來 12 個月全球經濟將走弱。經濟硬著陸的擔憂正在上升，從 9 月份的 21% 上升到本月的 30%，但「金髮女孩」的的軟着陸情景仍是分析師的基本假設。

Hartnett 和其他分析師表示，「股市與成長預期之間持續存在脫節」。

由於對緊縮貨幣政策和債券殖利率飆升的擔憂，標普 500 指數在經歷了兩個月的暴跌後，於 10 月開始回升。今年以來，標普 500 指數仍上漲 14%，當前焦點轉向財報季，調查顯示，利潤前景達到了 2022 年 2 月以來最樂觀水準。

貨幣政策方面，大多數投資人仍然相信聯準會已經完成升息周期，債券殖利率將在未來 12 個月內下降。

超過一半的受訪者認為，第四季股市將出現年底上漲。反向買進訊號顯示，目前現金配置水準，通常有助標普 500 指數在未來六個月內上漲 7%。

調查顯示，當前最大的尾部風險，是高通膨使央行維持鷹派態度，其次是地緣政治惡化。

在股票配置上，基金經理人對股票保持中立，但 10 月份以 2022 年 9 月以來最快的速度從歐股轉向美股。

Hartnett 表示，倉位顯示， 只要債券殖利率不超過 5%，4200 點水準是標普 500 指數第四季的堅實底部。標普 500 周一收盤於 4373 點左右。

這項民意調查於 10 月 6 日至 12 日進行，共有 259 名參與者參加。

其他調查結果包括：