美銀：基金經理人對能源股的配置創下3月以來的新高

美國銀行策略師 Michael Hartnett 週二 (17 日) 在一份調查報告中表示，基金經理人在 10 月份更加偏愛能源股，相關配置從減持 1% 轉變為增持 8%，創下 3 月以來新高。

Hartnett 觀察到，資金從必需品和公用事業中轉向大宗商品和能源，儘管部分華爾街分析師仍質疑能源產業在經歷了 2021 年、2022 年以及今年下半的上漲以後是否還有很大的上漲空間。自 6 月初以來，標普 500 能源指數已上漲 19%，約為大盤漲幅的 4 倍。

Bernstein 分析師 Bob Brackett 週二下調了包括 EOG Resources(EOG-US) 和 Devon Energy(DVN-US) 在內的一系列頁岩油公司的評級，稱該產業正接近谷底，且正處於回報週期的「中後期」。

然而，能源投資人很難忽視自 7 月以來油價上漲 23% 的事實，特別是部分策略師表示能源類股應該會追上油價的漲幅。此外，能源類股上半年表現落後，導致標普能源指數儘管下半年表現出色，但漲幅仍不足 4%。

包括 Marko Kolanovic 在內的摩根大通分析師日前也再發給客戶的報告中寫道，能源股的走勢落後於油價的大幅上漲，他們維持對該產業「增持」的評級。

RBC Capital Markets 美國股票策略主管卡爾瓦西納 (Lori Calvasina) 日前也表示，「我們正處於能源領域獲利修正復甦的早期階段。」「我們開始看到能源產業正在重複今年年初科技產業所做的事情：脫離向下修正周期。」

除了仍處早期階段的復甦之外，能源股的估值看來也很有吸引力。「領漲類股走太久了，該休息一下。」「資金將流向以價值為導向的領域，我認為能源是最好的選擇之一。」