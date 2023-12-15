歐元區經濟衰退可能性上升 未能動搖ECB政策轉向降息

隨民間部門活動的惡化，歐元區經濟衰退的可能性上升，強化歐洲央行 (ECB) 降息的理由，該行迄今一直在抵制降息。

標普全球 (S&P Global) 周五 (15 日) 公布數據顯示， 12 月採購經理人指數 (PMI) 連續第七個月萎縮，降至 47。此與經濟學家預期的小幅上升背道而馳，製造業和服務業的數據均顯示出衰退。

然而儘管經濟疲軟，ECB 決策者仍一致反對即將降息的言論。該行在短短一年多的時間裡將借貸成本提高 450 個基點，以應對不斷飆升的通膨。

在消費者物價指數 (CPI) 增速放緩之際，法國央行總裁戴加祐 (Francois Villeroy de Galhau) 和愛沙尼亞央行總裁 Madis Muller 都給投資人對 ECB 明年上半年降息的預期潑了盆冷水。

Muller 周五表示，市場對降息的希望「有點樂觀」、「有點為時過早」；戴加祐呼籲「信心和耐心」，稱 ECB 是依照經濟數據推進政策而非時間。

ECB 總裁拉加德本周四曾說，官員們「絕對」不應該放鬆警惕，而且在本周的政策會議上「根本」沒有討論降息問題，存款利率維持在創紀錄的 4%。

她還公布今年最後一個季的展望，比 PMI 數據顯示的更加樂觀，指出國內生產毛額 (GDP) 將增長 0.1%。但是經濟學家們並不這麼樂觀，他們預估今年下半年 20 國集團將出現新冠疫情以來的首次衰退。

漢堡商業銀行 (Commerzbank) 首席經濟學家 Cyrus de la Rubia 說：「這些數據描繪出一幅令人沮喪的景象，因為歐元區經濟沒有顯示出任何明顯的復甦跡象。歐元區自第三季以來陷入衰退的可能性仍然很高。」

這種態勢在對歐元區兩大經濟體的預測中得以證實。德國央行 (Bundesbank) 周五表示，德國明年的經濟增速僅為 0.4%；法國統計局昨日表示，預估本季季 GDP 增速將持平，明年前兩個季僅成長 0.2%。