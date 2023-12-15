外資買超台股211億元 續買船票加碼長榮、陽明及萬海

台股在今 (15) 日由原物料類股包括鋼鐵及造紙個股輪動挑起市場人氣大樑，在電子股主角則爲矽晶圓族群，終場大盤指數收在 17673.87 點，上漲 20.76 點，市場成交值 4392.07 億元。三大法人合計買超 158.37 億元，外資繼續加碼貨櫃航運的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海 (2615-TW)。

12 月 15 日集中市場外資買超 211.7 億元，投信賣超 4.9 億元，自營商賣超 48.43 億元，而期貨市場方面，今天外資交易淨口數爲多單 1102 口，未平倉合約口數爲空單 8253 口。

12 月 15 日集中市場外資買超較多的個股爲，華邦電、中鋼、陽明、中工、聯電、永豐餘、台積電、旺宏、萬海、長榮、南亞科；12 月 15 日集中市場外資賣超較多的個股爲，英業達、正新、矽統、中信金、友達、台新金、神基、鴻海、遠東新、亞泥。

今天英業達 (2356-TW) 成交量以 39.18 萬張改寫歷史單日新天量，成交值達 200 億元，盤中股價振幅達 13.54%，外資賣超英業達 32207 張居第一位，提款 16.49 億元，而投信及自營商對英業達也站在賣方，兩大本土法人對英業達合計賣超約 9149 張。

12 月 15 日集中市場投信買超較多的個股爲，華新、正新、聯電、友達、中信金、元大金、遠東新、亞泥、神基、兆豐金。12 月 15 日集中市場投信賣超較多的個股爲，永豐餘、陽明、緯創、廣達、裕民、萬海、英業達、中鋼、彰銀、景碩。

12 月 15 日集中市場自營商買超較多的個股爲，華邦電、大成鋼、遠傳、中鴻、東元、陽明、華新、旺宏、中工；12 月 15 日集中市場自營商賣超較多的個股爲，華通、英業達、國泰金、矽統、矽格、富邦金、長榮航、台積電、聯電、宏達電。

證券分析師張陳浩指出，台股目前進入由多方控盤走升格局，研判大盤在明年大選前將持續走多，類股輪動快速，市場資金轉往低位階族群切入作多。同時，今天的記憶體上游如華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW) 等受惠市場需求增加及漲價效益收盤也是上漲，盤後統計資料也明顯見到法人著墨。