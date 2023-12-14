〈台股盤後〉Fed放鴿股匯雙漲 大漲184點收17653點創22個月高

聯準會放鴿，熱錢湧入市場，帶動台幣強升，台股今 (14) 日一度大漲 200 點，最高來到 17668.35 點，收盤則上漲 184.18 點或 1.05%，來到 17653.11 點，創 22 個月高點，成交量也放大至 3831 億元，櫃買指數則漲 0.4%，收 234.83 點。

美國聯準會 (Fed) 最新點陣圖中暗示升息周期已結束，明年將展開降息，美元指數 13 日應聲重挫，帶動市場風險情緒升溫，熱錢大舉回流亞洲市場，新台幣兌美元匯率狂升 2.54 角，一舉衝破 31.5、31.4、31.3 元三道關卡，觸及 31.272 元，創逾 2 周以來新高，呈現股匯雙漲走勢。

電子權值表現來看，台積電 (2330-TW) 今日除息 3 元，參考價 574 元，開盤秒填息，終場則上漲 8 元或 1.4%，收在今日最高 582 元；聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 也均漲 1% 上下，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW) 漲逾 2%。

熱門個股方面，英業達 (2356-TW) VectorMesh 嵌入式神經網絡處理器，獲得兩家國際 IC 設計大廠採用，變成當紅矽智財 (IP) 概念股，股價連續第二天跳空漲停鎖死，今日收 51.7 元，收盤委買張數仍有 45 萬 0949 張高掛。

聯電 (2303-TW) 董座洪嘉聰宣示從製造 IC 走向供應 IP，除了親自出任轉投資矽統 (2363-TW) 董座，並兼任策略長，矽統也挾 IP 題材，今日爆量衝上漲停，成交量 19.37 萬張，高居成交張數第一。

高價股方面，嘉澤 (3533-TW) 今日越過千元大關，盤中衝上 1020 元新天價，收盤則來到 1010 元，收漲 2.6%，也讓台股再現 12 千金，大立光 (3008-TW) 也大漲 6%。其他個股如力成 (6239-TW) 收漲停，群光、瑞昱漲半根停板，精元電子、達發等漲逾 4%，均為較強勢的電子指標。