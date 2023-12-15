新安東京海上2系統榮獲發明專利 平均30秒受理車險案件

為實踐 ESG 永續作為，裕隆 (2201-TW) 旗下新安東京海上產險運用關鍵技術建置「人員派遣系統」及「自動分案系統」，降低客戶於事故現場的不安情緒及提升事故現場的保險服務效能，今年雙雙取得發明專利，這兩套系統皆已成功導入「事故現場處理」創新服務模式，平均 30 秒即可完成車險案件受理。

新安東京海上產險說明，當保戶發生事故並完成通報後，「人員派遣系統」可定位事故現場服務人員及事故位置，並藉由雲端交互發送給客戶與事故現場服務人員雙方，「自動分案系統」則可快速立案，從而有效縮短調閱資料的時間，加速分案到立案處理速度，更重要的是可有效降低客戶於事故現場等候的不安情緒及壓力，履踐普惠金融精神。

新安東京海上產險指出，觀察到國人生活高度仰賴手機，積極將民眾主要使用通訊軟體 LINE 與公司核心運作系統串聯，並開發建置「LINE 推播平臺」，當業務員於官方帳號「新安 LINE 幫手」完成身分認證綁定後，即可成為其便利下載要保文件的連結管道，實現業務員遠端透過手機 LINE 快速提供客戶下載要保文件的連結管道，讓客戶完成身分驗證後，即可開啟個人化的保險文件。

也就是說，此系統在兼顧客戶隱私安全下，實現快速服務客戶，有效提升保險服務效能，且減少用紙達到環境保護的雙重目的，於今年獲得「整合社群軟體通訊與管理辦法」新型專利，使全年新增專利數推進到 3 張，迄今共榮獲 16 張專利。