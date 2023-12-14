〈台股盤中〉鴿聲歡唱 大漲逾百點創22個月新高 台積電上演秒填息

聯準會放鴿，台股大盤指數今 (14) 日開高 17482.38 點，上漲 13.45 點，早盤漲逾百點，最高來到 17668.35 點再創波段新高，同時也創下 2022 年 4 月以來新高。台積電今日除息，上演秒填息。另外光電、低價 IC 設計、封測，以及被動元件等族群早盤紅通通，預估成交量 4500 億元。

聯準會放鴿，首度明確表示激進升息結束，明年更有望降息 3 次、降逾 3 碼，美股昨日創新高，台股指數跟上今日大漲，創 19 個月新高，持續挑戰萬八關卡。匯市同樣上漲，新台幣狂升 2.5 角，突破 31.3 元關卡。

台積電 (2330-TW) 第二季每股配發股息 3 元，早盤開高 581 元，上漲 7 元，再度上演秒填息，達成第 13 次當日填息。另外有消息指出，德國政府對台積電設廠補助預算僵局化解，證實對台積電補助不變。

在台積電領漲之下，其他權值股表現亮眼，大立光 (3008-TW) 漲勢最強，大漲 7.71%，聯發科 (2454-TW) 漲 1.26%，鴻海 (2317-TW) 則小漲 0.5%。

光電族群由大立光領軍走揚，玉晶光 (3406-TW) 漲 3.86%，今國光 (6209-TW) 漲 2.11%，揚明光 (3504-TW)，先進光 (3362-TW) 漲 0.55%。

低價 IC 設計股表現亮眼，凌陽創新 (5236-TW)、矽力 *-KY(6415-TW) 漲逾 3%，旺玖 (6233-TW)、驊訊 (6237-TW)、聯傑 (3094-TW) 漲逾 1%。不過高價 IC 設計股臉綠休息，力旺 (3529-TW) 跌 3.05%，世芯 - KY(3661-TW) 跌 2.74%，信驊 (5274-TW) 跌 1.91%。

封測、被動元件類股也表現強勢。封測方面，力成 (6239-TW) 漲 5.93%，旺矽 (6223-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、順德 (2351-TW) 漲逾 2%，超豐 (2441-TW) 漲 1.29%。被動元件部分，艾華 (6204-TW) 強攻漲停，光頡 (3624-TW)、九豪 (6127-TW)、華容 (5328-TW) 漲逾 7%，國巨 (2327-TW) 漲 4.63%。

六大航商緊急宣布明年 1 月調漲遠東至北美線運價，漲幅上看 3 成。不過即便有此利多消息，貨櫃三雄今日表現卻相對走弱，長榮 (2603) 跌 0.39%，陽明 (2609-TW) 跌 0.12%，萬海 (2615-TW) 則跌 1.3%。

其他個股表現，英業達 (2356-TW) 續攻漲停鎖住 51.7 元，笑納兩根漲停。寶徠 (1805-TW)、達邁 (3645-TW)、通泰 (5487-TW) 以及聯策 (6658-TW) 皆強攻漲停。

另外，千金股再添新血，出現 12 千金，嘉澤 (3533-TW) 開高後一度衝上 1020 元，創下歷史新高，也成為台股第 12 家千金股。