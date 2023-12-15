美FSOC：商業房地產是2024年首要金融穩定風險

美國金融穩定監督委員會 (FSOC) 周四 (14 日) 發布年度報告，將商業房地產列為美國經濟所面臨的第一大金融風險，警告商業房地產債務持有人之間的連結可能構成危機。

通膨、利率上升與居家辦公趨勢，對商業房地產造成重大打擊，而考量到商業房地產貸款由銀行、保險公司和其他金融機構廣泛持有，美國監管機構正在密切關注產業狀況。

FSOC 年度報告指出，2023 年第二季商業房地產貸款總額接近 6 兆美元，其中約一半由美國銀行業持有，且大量貸款將在未來幾年內到期。

監管機構擔心這可能會加劇惡性循環，辦公室閒置率上升將導致借款人無法償還債務，進而影響銷售，並打擊鄰近房產價值。一些商業區客流量不足，也會產生複合效應，導致商業區餐廳和商店需求下滑。

考量到商業房地產貸款是美國將近一半銀行的最大放貸項目，監管機構對於商業房產問題可能導致銀行破產，甚至減少對整個經濟體的貸款感到憂心。

報告指出：「活躍在商業房地產市場的金融中介機構，包含銀行、保險公司、房地產投資信託基金和私人貸款機構之間的相互連結，可能加劇該產業的財務壓力。」

報告並指出，大型公寓的閒置率正在上升，房產價值較疫情前的水準下滑了 4%，較前一年下滑 16%。

FSOC 成立於 2008 年金融危機發生後，旨在辨識可能危及美國金融穩定的潛在風險，並促進市場紀律。委員會由美國主要金融監管機構的負責人所組成，財政部長葉倫 (Janet Yellen) 擔任主席。

聖路易聯準銀行上月發布研究顯示，隨著價格下跌，該產業的槓桿率正在上升，且規模較小的銀行，對商業房地產貸款的曝險往往更大，這意味著繼年初爆發矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 和 Signature 銀行倒閉事件後，區域銀行業可能持續陷於困境。

聖路易聯準銀行研究人員寫道：「商業房地產業的潛在風險集中在小型銀行，並非通常被視為大到不能倒的大型銀行控股公司。正如 2007 年至 2008 年金融危機所顯示的那樣，即使是小型機構大規模倒閉，也可能對金融市場造成嚴重干擾，並蔓延至實體經濟。」

聯準會 (Fed) 今年 5 月發布的金融穩定報告，也將商業房地產列為經濟和銀行體系面臨的重大風險。