普丁：俄羅斯在烏克蘭的目標不變 不實現就沒有和平

自俄烏戰爭開打後，俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 首度召開年終記者會，他表示，俄羅斯在烏克蘭的目標保持不變，在實現這些目標之前不會有和平。

普丁已宣布將參加 2024 年 3 月總統選舉，這位 71 歲的領導人幾乎肯定會贏得第五個任期。包括擔任總理期間，他已經執政 24 年，如果明年獲勝，他將繼續擔任總統直至 2030 年。

這位俄羅斯領導人在莫斯科回答公眾和媒體的提問時表示，烏克蘭「去納粹化、非軍事化和中立地位」之後，和平將成為可能。自俄羅斯 2022 年 2 月入侵烏克蘭以來，他一直重申這一觀點。

俄羅斯聲稱，烏克蘭政府深受「激進民族主義」和新納粹團體的影響，普丁表示，「至於非軍事化，他們不想談判，所以我們被迫採取其他措施，包括軍事措施。」

普丁表示，目前約有 61.7 萬名俄羅斯士兵在烏克蘭，其中約 24.4 萬名被徵召與俄羅斯專業軍隊並肩作戰。 但他補充說，目前沒有必要進一步動員預備役人員。

他說，除了去年應徵入伍的 30 萬人之外，迄今估計還有 48.6 萬人自願報名，而且「人數並沒有減少」。

去年 12 月，普丁打破傳統取消了年終記者會。 這是十年來他第一次沒有舉辦這場會議。

針對歐美努力制裁的俄羅斯經濟，普丁在會上說，俄羅斯 2023 年 GDP 預計成長 3.5%，加工工業預計成長 7.5%，失業率近 3%，年底通貨膨脹率可能達 7.5%-8%。普丁說，俄羅斯金融體系維持穩定，國家債務下降走勢，俄羅斯外債自 460 億美元降至 320 億美元，固定資產投資成長 10%。