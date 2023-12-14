〈房產〉高雄巨蛋周邊房市交易熱絡 今年來每天超過1.8件成交

期盼已久的台北大巨蛋終於正式啟用，房仲業者根據實價登錄資料，盤點全台可容納萬人以上大型活動場館周邊房市。其中，高雄巨蛋交易最熱絡，今年到 10 月為止，已經達 541 件交易，平均每天成交 1.8 件；桃園市的國立體大體育館漲勢最驚人，近三年漲幅 57%。

高雄巨蛋周邊買氣暢旺，今年已超過 541 件交易，房價漲幅達 18.5%，漲幅位居 8 所大型場館中第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，高雄巨蛋是舉辦演唱會、運動賽事的重要場地之一，周邊也是北高雄的核心發展區；且鄰近高雄捷運巨蛋站，並與三鐵共構的左營站僅相隔一站；此外，商圈生活機能佳，不僅有漢神巨蛋購物廣場，未來陸續將有更多百貨商場進駐，促進經濟繁榮。今年單價落在 28.6 萬元，與 2021 年相比有近兩成的漲幅，不過因地段精華及親民的房價仍磁吸不少民眾前往購屋置產。

房市交易量第二名則是台北小巨蛋，房市表現略勝台北大巨蛋。陳金萍表示，台北小巨蛋所處地段精華，周遭生活圈商業金融活動熱絡；加上有敦化國中小、民生國小等，明星學區的加持，深受高資產族群以及有設籍需求的家長青睞，也使周邊房市買氣穩定。

在全台 8 所大型活動場館中，房價漲幅最多的是國立體大體育館，三年房價漲幅高達 57.3%，直逼六成！陳金萍說明，位在龜山的 A7 重劃區的國立體大體育館，經常用於舉辦大型活動，區域內有桃園機場捷運體育大學站，擁有捷運優勢。加上產業專用區開發優勢，擁有佔地 17.14 公頃的「郵政物流園區」，以及「樂善科技園區」，面積約 22.23 公頃，串連林口工業區與華亞科技園區，也帶動產業聚落成形。

大量就業人口進駐也推升住居需求，讓該區域購屋需求穩定，房價也獲得支撐，平均房屋單價從 18.5 萬元迅速高漲至 29.1 萬元，漲勢凌厲。不過，以目前 2 字頭房價來看，仍是機場捷運沿線的房價凹陷區，因此，仍吸引當地就業人口以及雙北民眾進駐。

陳金萍指出，大型活動場館能匯聚人潮，也為周邊區域帶來商機，且大多鄰近大眾運輸系統，交通便利，生活機能通常不會太差，房價也相對獲得支撐。觀察全台 8 所大型活動場館，僅有台南市立體育場、高雄國家體育場的房價漲幅，遜於所在行政區的房市表現。不過，大型活動場館周遭的住宅仍有些缺點須留意，由於舉辦活動帶來的人潮，可能產生噪音或是讓周邊交通嚴重打結的狀況，若有意在大型活動場館周邊購屋的民眾，不妨多到附近走走看看、多體驗，才能在享受大型場館優勢下，也能買到符合需求的好屋。