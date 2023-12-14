中捷運量再創新高 機捷雙站成房市「雙冠王」

台中捷運開通後，TOD（大眾運輸為導向的都市發展）的大趨勢可謂堅定不移，中捷運量自去年 6 月起就只增不減，今年 10 月更達 127 萬人次，再創歷史新高，其中沿線 18 站最受購屋族青睞的，莫過於松竹路旁的機捷雙站，身為台中移入人口、北屯交易雙冠王，吸引了無數建商布局，潛力無窮。

中捷運量大增 年成長 35%

中捷開通兩年半以來，歷經疫情等事件衝擊，運量起起落落，但在去年 6 月谷底反彈後就自此一路上揚，搭乘人次從每月 48 萬人，一路暴衝到今年 10 月的 127 萬人次，年成長率達 35%，現在平均每天有 4 萬人次搭乘，且持續在增加當中。

台鐵捷運化 未來 20 年聚焦

漸成主流的還不只捷運，台中在鐵路高架化後，台鐵區間車也已跟著「捷運化」，尤其是山線各站點，流量都跟著捷運線穩定增加，隨著未來其他捷運路線落成，台中也即將成為 TOD 型城市。譯鑫廣告副總經理張譯升指出：「過去 20 年房市聚焦在台 74 線，未來的 20 年則是軌道運輸的時代。」

移入人口最多 機捷特區受矚目

在目前通車的捷運 18 站中，以雙軌交會的站點便利性優，最受市場矚目，其中發展速度最快、人口移入也最多的，莫過於北屯「機捷特區」，從 2022 年起，洶湧的購屋潮就讓它榮登台中移入人口數最多的地方，一年淨遷入人口數超過 3 千人，超強的支撐性無人能望其項背。

好市多、大建商加持 發展快速成形

除了移入人口居冠，機捷特區的房市交易量也是北屯居首，這來自其故有的特殊條件。譯鑫廣告副總經理張譯升表示，重劃完成初期，恰逢房市起步階段，好市多北台中店的開闢更是趕上房市熱潮，而好市多北台中店在短短 3 年期間，就瞬間躍升成為「全球好市多最賺錢 TOP10」，在惠宇、登陽、富宇等在地型大品牌建商的推波助瀾下，短短 5 年間推出 40 個建案，人口發展、商圈迅速成形，其他重劃區難以比擬。

機捷特區短短 5 年，成型速度快得驚人！人口發展、商圈迅速成形，好市多北台中店短短 3 年內就成為「全球好市多最賺錢 TOP10」。(圖: 業者提供)

鄰捷運站土地最精華 富宇持有 2 塊

目前機捷特區待開發土地，多剩下最精華的區塊，尤其是正 30 米松竹路上，鄰近雙軌交會的松竹站、舊社站周邊，最受購屋族關注，當中精華土地就有兩大塊由富宇機構持有，一塊過條馬路就到松竹站，另一塊則緊鄰 1900 坪綠地，都具相當的稀有性，張譯升表示，未來兩案開闢完成，將為整個機捷特區的門戶地標。