〈房產〉台南年輕房貸族近4成買透天 晚10年買要多付500萬元

房仲業者統計金融聯徵中心新增房貸資料顯示，台南 20-35 歲的年輕購屋族，今年前三季購買透天厝比例佔 38%，等於 35 歲以下的房貸購屋者，每三位就有一人買透天，透天住宅對台南年輕購屋族來說，仍佔有一席之地。不過相比 10 年前同期的 51%，台南年輕人買透天的佔比，還是減少了 13 個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，大樓產品為目前全台市場主流，台南近幾年大樓產品也增多，但以台南人居住習性，仍偏好有天有地的透天為大宗，因此不少長輩還是會在子女成家時，資助購屋金購買透天，方便同住。

不過，台南早期房價基期低，不到千萬元就能入手市區透天宅，但近年建設利多豐沛拉抬房價高漲，對預算有限的年輕客群來說，高總價的透天產品負擔相對增高，加上現代年輕人晚婚單身、小家庭成員單純，對坪數需求也大幅降低，受需求改變與房價上揚影響，讓台南年輕購屋族，對透天產品也不得不割愛。

觀察聯徵中心資料，台南今年透天住宅平均鑑估總價為 1,345 萬元，對比 10 年前平均總價 828 萬元，晚 10 年買要多付 517 萬元，如以新青安房貸，最高核貸 8 成，貸款額度最高 1,000 萬元來換算，產品總價約需落在 1250 萬元以下，以台南平均透天鑑估行情均已超標，新青安貸好貸滿，對首購族來說，可能也是千金難買找不到。

台灣房屋成大東豐加盟店店東劉富賓表示，以現在台南市區新透天平均總價帶，視個案差異，約在 1700-2500 萬元左右，中古透天約在 1100-1700 萬元左右，如要千萬預算以內，市區則要高屋齡或往蛋白重劃區有機會，透天住宅有天有地、空間坪數大、獨立性高有其優勢，但對年輕客群來說，總價好負擔、空間夠用就好，而 35 歲以下年輕人正值事業巔峰工作忙碌，有管理、免收發包裹、追垃圾車的社區大樓，相對更符合客群需求，尤其現在多數社區規畫有健身房、空中花園或親子遊戲室等多元公設，也是吸引年輕購屋族目光的主因之一。

李家妮說，目前台南購買透天厝的年齡層，多以 35 歲以上客群為多，不同於年輕族群，中高齡購屋族事業經濟穩、婚後家庭成員多，加上居住習性，對透天仍情有獨鍾，透天宅仍具有一定的客需支撐。