FAA核准737 Max 10檢驗授權 即將認證試飛 波音股價持續上漲

波音 (BA-US) 737 MAX 10 噴射機距離認證試飛又縮短一步，周三該款飛機獲美國聯邦航空管理局 (FAA) 核發檢驗授權 (TIA)，對波音投資者來說是一大喜訊，尤其是經歷幾年前 MAX 飛機因兩起致命墜機事件後暫時停飛的投資者。

波音發言人以電子郵件表示：「波音樂見 FAA 核發 737-10 的檢驗授權，為該型飛機開始認證飛行測試做好準備。」

737-10 是波音 MAX 單通道噴射機系列中最大的飛機。波音曾希望去年前就獲 FAA 認證 MAX 10，但今年初期時，波音管理層即預示，可能要等到今年年底或明年初才會獲得批准

根據《華爾街日報》報導，波音仍在等待 FAA 對 MAX 7 和 777X 噴射機的認證。

FAA 表示：「FAA 已授予波音 737 MAX 10 型式檢驗授權，而安全性將決定認證時間表。」

德銀分析師本周初調升波音股票評級，主張其商用飛機交付量增加，可望帶來更好的收益和自由現金流。

他將波音評級自「續抱」上調至「買進」，目標價從 204 美元升至 270 美元，根據 FactSet 數據，納入新評級計算，76% 分析師將波音股票評為「買進」，而 S&P 500 指數的買進評級平均率約 55%。

波音周三上漲 0.75%。收每股 219.91 美元，今年迄今約上漲 15%。