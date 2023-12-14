Fed 12月聲明全文+最新經濟預測

12 月決策聲明全文

近期指標顯示經濟活動成長已從第 3 季的強勁步伐減緩。就業成長自今年稍早的水準減緩，但仍強勁，且失業率仍保持在低點。過去一年來的通膨有所緩和，但仍居高不下。

美國銀行體系健全且有韌性。家庭和企業面臨更緊俏的金融和信貸情勢，可能將抑制經濟活動、聘僱和通膨。這些效應的程度仍是不確定的。委員會仍高度關注通膨風險。

委員會力求達到充分就業，並讓更長期的通膨率達到 2%。為了支持這些目標，委員會決定將聯邦基金利率的目標區間維持在 5.25% 至 5.50%。

委員會將持續評估額外的資訊，和其對貨幣政策可能造成的影響。在決定未來任何的額外政策緊縮程度時，委員會將考量先前累積的政策緊縮，貨幣政策對經濟活動的影響的時間差，以及通膨、經濟和金融發展，以讓通膨率隨時間過去回到 2%。

除此之外，委員會將持續縮減持有的公債、機構債和機構抵押擔保證券，一如之前已宣布計畫所描述的內容。委員會強烈承諾要讓通膨率回到 2% 目標。

在評估適當的貨幣政策立場時，委員會將持續關注後續資訊對經濟前景的意義，如果出現可能阻礙委員會達成目標的風險，委員會將準備好適當調整貨幣政策立場。委員會評估時將把廣泛資訊納入考量，包括勞動力市場狀態、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融與國際形勢。

支持本次貨幣政策決議的有 FOMC 委員會主席鮑爾 (Jerome Powell)、副主席威廉斯 (John Williams)、巴爾 (Michael Barr)、鮑曼 (Michelle Bowman)、庫克 (Lisa Cook)、古爾斯比 (Austan Goolsbee)、哈克 (Patrick Harker)、傑佛森 (Philip Jefferson)、卡什卡里 (Neel Kashkari)、庫格勒 (Adriana Kugler)、蘿根 (Lorie Logan)、華勒 (Christopher Waller)。

Fed 12 月聲明原文：請點我



下圖為 12 月公布的 GDP、失業和 PCE 通膨預測：

調整實質國內生產毛額 (GDP) 成長率預測，2023 年從 9 月預估的 2.1% 上修為 2.6%，但 2024 年由 1.5% 下修為 1.4%。2025 年保持在 1.8%，2026 年由 1.8% 上修為 1.9%。

微調 2026 年失業率預測，今年維持 3.8%，明、後年維持 4.1%，2026 年預估由 4.0% 上修至 4.1%

調降通膨率預測，今年的整體個人消費支出物價指數 (PCE Index) 年增率從 9 月預估的 3.3% 調降至 2.8%，核心 PCE 通膨率預測從 3.7% 調降為 3.2%。

2024 年兩項通膨率預測值分別從 9 月的 2.5%、2.6% 調降至 2.4%。2025 年整體數值從 2.2% 降為 2.1%、核心數值從 2.3% 調高到 2.2%。2026 年兩項預估值皆維持 2.0%。

下圖為 FOMC 聯邦資金利率預測點狀圖：