英國央行維持利率不變 指利率將繼續維持高點一段時間

英國央行周四 (14 日) 將主要利率維持在 5.25% 不變，並表示貨幣政策「可能需要在較長時間內採取限制性政策」。

貨幣政策委員會 (MPC) 以 6 比 3 的投票結果，連續第三次會議贊成維持利率穩定。3 位持反對意見的成員贊成進一步升息 25 個基點至 5.5%。

英國 10 月整體通膨率跌至年率 4.6%，為 2 年來最低點，而薪資成長也低於預期，但對於央行來說仍處於令人不安的高點，因為它希望將通膨率持續降至 2% 的目標。

MPC 在周四的報告中指出，「英國通膨持續性的關鍵指標仍然偏高」，即使緊縮的貨幣政策正在導致勞動市場更加寬鬆，並打壓實體經濟活動。

英國第 3 季實質 GDP 持平，與 MPC 的預測一致，但 10 月經濟意外較上月萎縮 0.3%。

央行在 2021 年 12 月至 2023 年 8 月期間將基準利率從 0.1% 提高至 15 年來的高點 5.25%，並於 9 月結束連續 14 次升息。

美國聯準會周三 (13 日) 表示，政策制訂者預計在 2024 年至少降息 3 次，這場鴿派驚喜令全球股市飆升。

然而，MPC 再次違背市場預期，重申利率需要在較長時間內保持在限制性區域，以便在中期內將通膨恢復到目標水準。

MPC 表示，「正如 11 月貨幣政策報告預測所示，委員會繼續判斷貨幣政策可能需要在較長時間內實行限制性政策。」「如果有證據顯示通膨壓力更加持續，就需要進一步收緊貨幣政策。」

央行上周警告，雖然家庭財務狀況優於預期，但借貸成本上升尚未完全影響經濟。