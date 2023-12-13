雖批評聲四起 特定道路無人駕駛車輛需求依舊強烈

雖然通用汽車 (GM-US) 旗下自駕部門 Cruise 汽車在 10 月發生事故，機器人計程車再次引發人們的疑慮，但對降低成本和高效運輸貨物和人群的需求，正在推動卡車和接駁車對無人駕駛技術的需求。

總部位於賓州匹茲堡的 Aurora 和加州新創公司 Gatik 等公司都在為依固定路線行駛的車輛開發自動駕駛技術，並盡量避免了機器人計程車在繁忙的城市街道上面臨的公眾憤怒。

這些主要開發自動駕駛技術來裝備車輛的公司，已爭取到宜家 (IKEA) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等大型新客戶以及地方政府成為主要客戶。

Gatik 今年拿下的客戶包括雜貨商克羅格 (KR-US) 和加工食品製造商泰森食品公司 (TSN-US)。該公司經營配備自主技術的傳統中型卡車，可以在避開醫院和學校的路線上運送貨物，並且一直在積極招聘並計劃深化跨州業務。

Aurora 則表示，該公司預計明年年底前開始在達拉斯和休士頓之間進行無人司機運輸。

Kodiak Robotics 執行長伯奈特 (Don Burnette) 表示：「我們仍然認為卡車運輸有望成為自動駕駛技術的首次真正大規模推廣。」該公司在休士頓和俄克拉荷馬州俄克拉荷馬城之間營運長途自動駕駛卡車。

他表示，Kodiak 預計在明年開始在沒有人員配置的情況下上路。

為了限制在人口稠密的城市中營運的風險，總部位於密西根州的無人駕駛接駁車營運商 May Mobility 營運宗旨在補充或取代城市特定區域內的人力驅動交通系統。它已與部分地方當局達成協議。

無人駕駛汽車、尤其是機器人計程車的建造和商業化比最初想像的更加困難和昂貴，並引發了監管擔憂、投資者焦慮和公眾批評。批評者抱怨機器人計程車擾亂了交通，並因駕駛不穩定或在繁忙道路中間突然停車而將人們置於危險之中。

自 10 月 2 日發生事故以來，抗議活動愈演愈烈。該事故涉及一名行人被另一輛車撞倒後被 Cruise 機器人出租車拖行 20 英尺的距離。該公司已暫停除一名小型試驗車以外的所有運作，並聘請了一家律師事務所來幫助其進行安全審查。

Cruise 表示，它「致力於重建與監管機構的信任」。

即使今年無人駕駛技術最近遭遇挫折，並且預計未來將受到更多監管關注，但某些公司還是成功贏得了產業投資。

May Mobility 和 Aurora 都籌到資金。Stack AV 由已結束營業的自動駕駛新創公司 Argo AI 的創始人創立，該公司得到了福特 (F-US) 和福斯汽車的支持，並吸引了軟銀的投資。

Autonomy Institute 董事會顧問布魯默 (David Bruemmer) 表示：「就自動駕駛方面的適用而言，已經轉向卡車運輸。」該機構是一個幫助研究和部署自動駕駛基礎設施的產業聯盟。

他說，低速自動駕駛卡車和接駁車在預先確定的路線上運行，用於港口物流等行業，被視為更有價值的服務且風險更低。

話雖如此，自動駕駛卡車運輸業也未能倖免於挑戰。幾家新創公司一直難以尋求資金繼續資助它們開發重型無人駕駛卡車，被迫裁員並關閉商店。

卡車司機和工會呼籲禁止自動駕駛卡車，因一些卡車重量超過 80000 磅，指稱它們不安全，會導致真人失業。

這些擔憂得到了加州立法機構的支持，該法案禁止重型無人駕駛卡車在該州營運。但州長紐桑 (Gavin Newsom) 在 9 月否決了該法案。

Gatik 執行長納朗 (Gautam Narang) 表示：「自駕車產業的情緒是負面的。」他表示，由於 Cruise 事件，預計將有更多有關安全的監管審查和討論，明年將有更多公司陷入困境，只有少數公司能夠生存下來。

今年 7 月，Cruise 的競爭對手 Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Waymo 無限期延後自動駕駛卡車運輸業務。