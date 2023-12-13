日銀盼市場為政策轉變做好準備 但不希望太快

日本央行 (日銀) 預計下周召開貨幣政策會議，總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 的溝通技巧勢必面臨重大考驗。市場預期，植田將在會議上維持結束負利率政策的前景，同時抑制市場對央行即將採取行動的興奮情緒。

上任短短不到一年，植田對政策前景的評論，已兩度令市場措手不及，最近一次發生在上周，當時受到利率可能在短期內出現變動的預期影響，日本公債殖利率和日元雙雙飆升。

考量到距離央行上一次升息已有 16 年，金融市場對任何結束超寬鬆貨幣政策的暗示都特別敏感，這使得日本央行難以在不引發債券殖利率飆升的情況下發出信號。

然而，三位熟悉央行想法的消息人士表示，隨著結束寬鬆政策的理由愈來愈充分，相較於過去，日本央行現在更重視如何避免市場受到驚嚇，這代表比起前任總裁採取突然的政策轉向，植田可能會嘗試提前給出一些暗示。

一位消息人士表示：「讓市場感到意外沒有好處，尤其是在央行逐步退出刺激措施的情況下。」另一位消息人士也同意此觀點。

這凸顯出植田在下周二 (19 日) 會後記者會上發表談話的重要性，市場預期，日銀理事會不會對超寬鬆政策環境做出重大改變。

路透 11 月調查顯示，超過 80% 的經濟學家預估日銀將在明年結束負利率政策，其中有一半認為最有可能發生在 4 月，部分認為可能發生在 1 月。

目前日銀正面臨棘手的平衡問題，由於日本通膨率在過去一年多的時間裡超過 2% 目標，日銀希望能維持市場對政策即將轉變的預期，同時避免給出任何明確的用語和暗示，或是具體的時間安排，也就是說，央行在訊息傳遞上必須保持一點模糊性。

消息人士稱，日本央行目前的策略是強調退出負利率政策的先決條件，但延後事先宣布退出的時間。

一些分析師表示，在不做出承諾的情況下進行溝通，代表植田可能給出一連串模稜兩可的評論，這些評論可能會導致誤解，並造成不必要的市場波動。

消息人士指出，更透明的溝通方式是調整或放棄鴿派的前瞻指引，並承諾在需要時加大刺激力道。不過，鑑於經濟前景具不確定性，許多央行官員選擇排除這個選項。

三菱日聯銀行摩根士丹利證券首席固定收益策略師 Naomi Muguruma 打算將關注重點，放在植田如何描述日銀在評估物價前景方面的進展。她說：「關鍵在於日本央行如何暗示 1 月改變政策的可能性。無論如何，考慮到植田的言論可能再次被斷章取義，市場可能會繼續波動。」