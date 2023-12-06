日銀副總裁談寬鬆政策 認為不需太擔心負利率結束

日本央行副總裁冰見野良三周三 (6 日) 發表談話，概述了退出大規模刺激措施後可能產生的各種潛在影響，市場解讀為暗示負利率政策將結束。

冰見野良三仍重申日本央行對利率調整的「標準承諾」，即繼續實施貨幣寬鬆，直到央行見到經由薪資上漲所帶動的可持續通膨。他指出，決定何時退出寬鬆政策時，除了薪資、物價走勢外，還必須考慮消費、資本支出、海外發展等因素。

冰見野表示，目前沒有足夠的資訊，來判斷日本央行何時能穩定地達成物價目標，目前沒有退出寬鬆貨幣政策的預設時間表。

但這場對當地企業發表的演說，外界注意到他談到利率調整後的潛在影響。冰見野強調，2007 年以來的首次升息可能不會像某些人擔心的那樣有害。

他指出，如果利率升至正值，家庭可能會受益於凈收入的提高，而對企業部門的影響可能有限。他還表示，金融體系有足夠的彈性，來應對這一轉變。

這些言論是日本央行領導層迄今為止最明確的信號，表明當局正在考慮如果結束負利率將會產生什麼影響。 這些觀點可能會強化日本央行觀察家的預期，即央行將在明年年中結束負利率。

冰見野希望淡化日本人對結束大規模刺激計畫的擔憂。他指出，如果處理得當，「退出將有足夠的可能性取得正面成果，因為廣大家庭和企業將受益於薪資和物價之間的良性循環」。

冰見野未對日元匯率帶來影響，美元兌日元周三自 147.40 的高點回落，午盤來到 147.08 附近。