中國召開中央經濟工作會議 釋出五大信號

中共在 12 月 11 日至 12 日於北京舉行中央經濟工作會議，全面總結 2023 年經濟工作，深刻分析當前經濟形勢，部署 2024 年經濟工作。

中國面臨的挑戰

中共強調，當前需要克服一些困難和挑戰，主要是有效需求不足，部分行業產能過剩，社會預期偏弱，風險隱患仍然較多。

明年要求

中共強調，明年要堅持穩中求進、以進促穩、先立後破，多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，在轉方式、調結構、提品質、增效益上積極進取，不斷鞏固穩中向好基礎。

中指研究院市場研究總監陳文靜認為，這一政策基調更加積極，「以進促穩」意味著宏觀經濟政策可能會更加側重「進」，而「先立後破」放在政策基調中，可能意味著宏觀經濟在新舊動能轉換過程中，更加強調要穩步過渡，新動能未「立」前，舊動能仍需要發揮穩定經濟的作用。

財政政策

中共表示，要適度加力、提質增效，調整財政支出結構，強化國家重大戰略任務財力保障。

東吳證券研究所所長助理、宏觀首席分析師陶川表示，「適度加力」意味著接下來財政政策擴張可能偏謹慎。政府可能在明年年初維持 3% 赤字率目標，但若經濟下行壓力較重，年中政府仍可透過上調赤字或「準財政」發力。

此外，中共要求要謀劃新一輪財稅體制改革。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，謀劃新一輪財稅體制改革是下階段的重要任務，從根本上解決財政運行緊平衡、地方債務持續增加的問題。

他表示，政府在 1994 年實施分稅制改革以來，有力地推動了中國經濟持續高速成長，是社會主義市場經濟體制中至關重要的基礎性制度。但是，當前中國仍然存在政府與市場關係和邊界不清、中央和地方事權和支出責任劃分不清、地方政府承擔過多的事權和支出責任、財力不夠協調、轉移支付不規範、省以下財政體制有待進一步深化等問題。

「可以預期，未來財稅改革要進一步理清政府與市場關係，界定政府規模，避免政府支出責任持續擴張；中央上收部分事權和支出責任，減輕地方政府的支出責任和支出負擔；進一步穩定宏觀稅負；不斷規範轉移支付，尤其是共同事權轉移支付等。」羅志恒說。

貨幣政策

中共說，穩健的貨幣政策要靈活適度、精準有效。保持流動性合理充裕，社會融資規模、貨幣供應量同經濟成長和價格水準預期目標相匹配。

今年中央經濟工作會議在貨幣政策的具體表述上，整體延續了去年基調，但也出現一些調整。

一方面，貨幣政策仍然要精準有力，但新提出「靈活適度」；另一方面，「保持廣義貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配」表述調整為「社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相匹配」等。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，「靈活適度」的提法在 2019~2021 年均有出現，政策基調保持穩中偏鬆。2024 年，穩健的貨幣政策將根據內外部形勢、流動性情況變化等相機抉擇，充分運用各類總量和結構性政策工具靈活調整，保持流動性合理充裕，滿足實體經濟融資需求。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，貨幣政策「靈活適度」意味著，在 2024 年物價水準仍將低位運行的前景下，著眼於提振內需，支持地方債務風險化解。

值得注意的是，此次會議將原有目標「名義經濟增速」拆成「經濟增長」和「價格水準預期目標」，側重強調貨幣政策在穩定價格水準預期方面的作用。

對於這一提法，中信證券首席經濟學家明明認為，這或許意味著政府將透過貨幣金融政策發力，增加流入實體經濟的廣義貨幣供應量，進而提振價格水準。

房地產市場風險

此次中共對房地產的表述放在防範化解重點領域風險的部分，並且著墨較多，顯示了黨中央化解房地產風險的決心。

中共強調，要積極穩妥化解房地產風險，一視同仁，滿足不同所有制建商的合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展；加快推進保障性住宅建設、「平急兩用」公共基礎設施建設、「城中村」改造等「三大工程」；完善相關基礎性制度，加快建構房地產發展新模式。

陳文靜認為，積極穩妥化解房地產風險，仍是 2024 年重要目標，企業資金支持政策有望進一步落地見效。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉則表示，2024 年房地產工作的重心仍舊是防風險。從目前形勢看，風險擴散的情況並沒有得到有效控制，甚至一些穩健經營企業也出現債務問題。明年政府將在推動實質性保交屋，企業自救和外部救助相結合。

李宇嘉認為，「三大工程」既是新模式的抓手，也是房地產穩中求進的著力點。「三大工程」著眼於房地產長期健康運行與穩定增長，力圖解決結構性問題、供需錯配、需求斷層等長期問題。

