萬達上市危機暫緩 王健林鬆了一口氣 但付出巨大代價

中國萬達商業帝國的重重迷霧，終於消散了一些。萬達集團和太盟投資集團（PAG）官網周二（12 日）雙雙發布一則公告，事關市場極為關心的珠海萬達上市對賭，以及新進投資人的問題。

據《第一財經》報導，該公告指出，PAG 與大連萬達商管集團簽署新投資協議，PAG 將聯合其他投資人，在其 2021 年投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，再投資珠海萬達商管。

上市問題方面，新投資將不再設置對賭協議。這意味著在珠海萬達商管赴港上市的最後期限來臨之前，萬達的上市對賭壓力已經消除。

萬達的巨額對賭問題，源於上市前那筆機構投資。招股書顯示，鄭裕彤家族、碧桂園、中信資本、螞蟻、騰訊、PAG 等 22 家投資人，2021 年 8 月投資珠海萬達約人民幣（下同）380 億元，其中 PAG 投資約 180 億元，現有投資人在原投資安排中享有到期贖回權。

與此同時，珠海萬達與投資人簽下對賭協議，一是 2021 年～2023 年實際淨利潤不能低於 51.9 億元、74.3 億元、94.6 億元，否則萬達商管將以零對價轉讓相關數量股份、或支付現金補償；二是最慢在 2023 年上市，否則萬達商管要向投資人回購股份，並額外支付補償。

珠海萬達引入投資人後，開始向港交所遞交招股書，但過程充滿了波折。2021 年 10 月、2022 年 4 月、2022 年 10 月、2023 年 6 月，該公司四度向港交所遞交上市申請材料，如今第四次遞表也即將「到期」，珠海萬達上市來到最後期限。

「關於珠海萬達商管能否在最後這段時間內成功上市，存在一些不確定性。」IPG 中國區首席經濟學家柏文喜說，從上市大路條取得，到確定基石投資人、制定募資與路演計畫，都需要時間，目前來看，年底上市的時間點已經來不及了。

考慮到可能無法按約上市，萬達開始多方打算。近段時間以來，萬達一直在和投資人談判，流出的內容包括：若 2023 年底前無法在港交所上市，避免向上市前投資人償還股權回購款、並提供補償；將其在香港的上市時間最長推遲至 2026 年等。

如今來看，經過多方博弈，萬達和投資人就回購問題達成了新協議：PAG 將聯合其他投資者，在其 2021 年投資贖回期滿時，經大連萬達商管集團贖回後，再投資珠海萬達商管。

上市問題方面，新投資也將不再設置對賭協議。

值得注意的是，萬達集團創辦人王健林也為這場危機付出了代價，新投資人進入後，大連萬達商管將持股 40%，為單一最大股東，PAG 等數家現有及新進投資人股東參與投資，總計持股將達到 60%。

在此之前，大連萬達商管直接擁有珠海萬達已發行股份總數約 69.99% 的權益，並透過珠海萬欣、珠海萬贏及銀川萬達間接持有約 8.84% 的權益；22 家公司戰投及六位高層持股，持有 21.17% 股權。

珠海萬達目前管理全中國 227 個地級及以上城市的 494 個大型商業中心。過去兩年裡，珠海萬達管理的商業中心數量從 417 家擴大到 494 家，平均年增長率為 9% 左右。以管理的商業面積計算，珠海萬達是全球最大商業管理公司。

