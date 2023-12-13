美股重點新聞摘要2023年12月13日

今日操盤前瞻

日本 Q4 日銀短觀製造業 / 非製造業景氣展望

OPEC 原油月報

美國 11 月 PPI

iPhone 17 Pro 料採台積首個 2 奈米製程 三星搶單成效恐不彰

外媒週二 (12 日) 報導，蘋果 2025 年推出的 iPhone 17 Pro 系列料將採晶圓代工大廠台積電 2 奈米 (N2) 製程晶片，三星降價搶單成效恐不彰。閱讀全文...

韓荷同盟 三星 ASML 共同投資 7.62 億美元建晶片研究機構

南韓總統尹錫悅週二 (12 日) 開始荷蘭為期兩天訪問，他也參觀荷蘭科技巨頭 ASML 公司的總部，期間與會的三星代表與 ASML 簽署了一份諒解備忘錄，宣布共同投資約 1 兆韓元 (7.62 億美元) 建設晶片研究機構。閱讀全文...

路透：鴻海將在印度卡納塔卡省追加投資 17 億美元

根據路透報導，印度西南部卡納塔卡省 (Karnataka) 政府周二 (12 日) 在一份聲明中表示，蘋果供應商鴻海 (富士康)(2317-TW) 計劃在該省在投資 13,911 億盧比 (16.7 億美元)。閱讀全文...

美 11 月通膨意外加速 Fed 明年政策不太可能轉向降息

美國 11 月整體與核心消費者物價指數 (CPI) 月增速意外加快，同時年增速度未見放緩，不僅強化聯準會 (Fed) 在短期內維持高利率的決心，也不太可能在明年初轉向降息。閱讀全文...