消費者花錢不手軟 美國經濟明年可望避免衰退

在高利率和高通膨情況下，美國消費者仍在繼續消費。消費者支出約占美國 GDP 的 70%，新冠疫情時期的消費熱潮讓美國經濟保持令人意外的強勁成長動能。根據初步估計，第 3 季美國實質 GDP 成長近 5%，創 2021 年第 4 季以來最高成長率。

在消費者儲蓄減少和利率上升的影響逐漸顯現之際，消費熱潮必然會失去一些活力。FactSet 估計，今年美國實際個人消費支出 (PCE) 成長率為 2.2%，低於去年的 2.5% 和 2021 年的 8.4%。然而，家庭財務狀況相對健康、勞動市場保持韌性和可觀的房產財富，證明美國消費者仍然火力十足，明年美國經濟可以避免衰退。

惠譽評級 (Fitch Ratings) 美國區域經濟負責人索諾拉 (Olu Sonola) 說：「消費者可望在相當長的一段時間內推動美國經濟繼續成長。」

健康的勞動市場一直是消費者支出背後的推動力。過去 3 個月零售額同比成長 3.1%；目前 3.9% 的失業率接近歷史最低水準，大多數處於工作年齡的美國人都有固定薪水。布魯金斯學會 (Brookings Institution) 漢密爾頓專案 (Hamilton Project) 主任埃德爾伯格 (Wendy Edelberg) 說：「由於勞動市場非常健康，消費者支出非常強勁。」

2020 年 2 月新冠疫情開始在美國蔓延後，包括勞動市場在內的大部分經濟領域大幅下滑。但到了 2021 年，在新冠疫苗和政府刺激措施帶動下，非農就業人數出現爆炸式成長，平均每月新增 60.5 萬人。

雖然去年就業成長放緩至每月平均新增 39.9 萬人，但仍是經濟保持平穩所需的每月平均新增 10 萬的估計值 3 倍多。今年就業成長進一步朝更正常的水準回落；但截至 10 月，就業成長的 3 個月移動均值仍保持在 20.4 萬人。

與此同時，相對於疫情前水準，職位空缺仍在增加，美國勞工統計局數據顯示，9 月職位空缺數量為 960 萬，雖然低於 2022 年 3 月的 1200 萬高點，但高於 2019 年底的 670 萬。每一個找工作的人有 1.5 個空缺職位可找。

大量空缺職位和低失業率繼續帶來工資上漲壓力。最新就業成本指數顯示，第 3 季文職員工的薪酬成本同比上漲 4.3%，雖然低於 2022 年第 2 季 5.1% 的峰值，但自 2023 年 5 月以來，工資漲幅一直高於通膨率。由於工資占美國人總收入的大部分，工資上漲對財務安全和消費能力有著重大影響。