德銀：明年美經濟可能溫和衰退 Fed降息幅度將超出預期

德意志銀行 (Deutsche Bank) 經濟學家預估，隨著美國在明年上半年陷入溫和衰退，聯準會 (Fed) 降息幅度將大於目前的市場預期。

德意志銀行經濟學家周一 (27 日) 發布展望報告，預測 2024 年 Fed 將降息 175 個基點。目前美國聯邦基金利率處在 5.25%-5.50% 區間，這意味著利率將在明年底降至 3.50%-3.75%。

根據 LSEG 數據，交易員目前對 2024 年 12 月的利率定價預期為 4.48%。

德銀資深美國經濟學家 Brett Ryan 預估，美國經濟將在 2024 年上半年出現兩季的負成長，並導致失業率從目前的 3.9%，到明年中大幅上升至 4.6%。

他說：「我們預期經濟將在上半年走軟，進而導致明年中起出現更激進的降息政策。」不過，德銀認為經濟疲軟將有助於緩解通膨壓力。

德銀預估，Fed 將在 2024 年 6 月的會議上首次降息，幅度為 50 個基點，隨後在明年剩餘時間降息 125 個基點。

即使 Fed 自 2022 年 3 月以來已升息 525 個基點，截至目前似乎沒有太多關於美國衰退的預測。

Ryan 進一步表示，若未來情況再次穩定下來，Fed 的降息幅度將會比預期減少許多。