降息預期推升美國小型股 但須防經濟衰退

今年大部分時間表現落後的小型股正吸引不少投資人的關注，正在明年利率可能下降的利多與對潛在經濟衰退的擔憂之間進行評估。

小型股羅素 2000 指數已經從 10 月低點上漲超過 13%。

與歷史估值相比，小型股看起來比大型股便宜。根據 LSEG Datastream 數據，美股小型股相對於大型股的估值接近歷史最低水平。標普小型股 600 指數的預期本益比率爲 13.7 倍，遠低於其 18 倍的長期平均水平，也遠低於標普 500 指數目前 19 倍的水平。

低估值提升了小型股在多重資產反彈中的吸引力。投資人看好如果通膨持續下降，全球央行將在 2024 年開始降息。最近的數據顯示，美國、歐洲和英國消費者物價的降溫幅度超過預期。

市場預計 Fed 明年將降息 125 基點，，同時指標政府債券殖利率也有所下降。這對小型股來說是個好消息。

借貸成本上升對小型企業的傷害可能更大，這些企業往往更依賴短期債務。而在經歷多年的極低利率後，短期債務目前的融資成本更高。

Cresset Capital 投資長艾比林 (Jack Ablin) 表示，近期美國國債殖利率的下跌解開了許多小型股公司的枷鎖。

晨星財富對 1970 年代以來的數據進行分析顯示，在經濟成長加快、通膨放緩的時期，美國小型股的表現優於大型股。羅素 2000 指數的年化漲幅爲 25.2%，而標普 500 指數的年化漲幅爲 17.3%。

小型股的獲利預計也將回升。LSEG 數據顯示，羅素 2000 指數成分股的獲利預計在 2023 年下跌 11.5% 後，明年將成長約 30%。

最近的小型股贏家包括無線音頻公司 Sonos Inc (SONO-US)，該股過去一個月漲幅超過 40%；維多利亞的祕密 (VSCO-US) 同期漲幅爲 33%。

不過還要保持謹慎。雖然所謂的經濟軟著陸的希望支撐了美股，但部分投資人擔心升息導致美國經濟在 2024 年陷入衰退。這可能會對小型股造成傷害，因爲在經濟低迷時期，小型股受到的影響往往更大。

Strategas 數據顯示，自 1980 年以來，在經濟周期見頂後的 6 個月內，羅素 2000 指數平均落後標普 500 指數約 4 個百分點。

Allspring Global Investments 資深投資組合經理人范克朗凱 (Bryant vancronkite) 表示：「有理由認爲經濟可能在未來 12 至 18 個月的某個時候陷入困境。」「如果真是這樣，我們今天看到的估值可能不會支持小型股。