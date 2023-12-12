美股重點新聞摘要2023年12月12日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：甲骨文 (ORCL-US)

日本 11 月 PPI

英國 10 月 ILO 三個月失業率

歐元區 12 月 ZEW 經濟景氣指數

美國 11 月 CPI

美商務部： 輝達「能夠、將會且應該」向中國出售 AI 晶片

《路透》週一 (11 日) 報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，輝達 (Nvidia)「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途。繼續閱讀...

報導：輝達將越南視為潛在的第二個發展基地

據越南媒體周一 (11 日) 報導，人工智慧 (AI) 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳將越南視為這家矽谷公司的潛在第二個發展基地，並打算在這個東南亞國家開設一家法律實體 (legal entity)。繼續閱讀...

紐約 Fed 調查：11 月消費者對未來一年通膨預期降至逾兩年新低

紐約聯準銀行 (NY Fed) 周一 (11 日) 公布的一項調查顯示，美國消費者對未來一年通膨走勢的預期在 11 月降至逾兩年新低，因對汽油和租賃成本上漲的預期有所回落。繼續閱讀...

Fed 本周會議對利率態度 決定年底前美股走勢

市場普遍預期 Fed 在 2024 年降息，但如果 Fed 在周三 (13 日) 會議中依舊保持「鷹派」立場，投資人對市場預期發生變動，美股可能在年底下跌。繼續閱讀...