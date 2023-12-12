〈美股盤後〉等待Fed關鍵利率決定 道瓊漲破150點迎連三紅

投資人等待聯準會 (Fed) 利率決定和關鍵通膨數據，美股主指週一 (11 日) 齊步走高，半導體揚升，隨著比特幣價格迎來 8 月以來最糟糕的一天，區塊鏈概念股週一暴跌。

標普收盤微升近 0.4%，創 2022 年 3 月以來的最高收盤價，道瓊漲破 150 點，收在 36,404.93 點，為 2022 年 1 月以來的最高收盤價，連續第三個交易日走升。

2 年期美債殖利率下降 1 個基點至 4.73%，10 年期美債殖利率下降 1 個基點至 4.24%。由於公債需求疲軟，美債走勢一度疲弱，美國財政部週一拍賣 500 億美元的 3 年期美債得標殖利率高達 4.490%，由於需求疲軟，較預發行利率 4.473% 低。

數據方面，紐約聯準銀行 (NY Fed) 公布的一項調查顯示，因對汽油和租賃成本上漲的預期有所回落，消費者預估一年後的通膨率為 3.4%，低於 10 月份預期的 3.6%，寫下 2021 年 4 月以來新低，另外未來 3 年和 5 年的通膨率分別穩定在 3% 和 2.7%。

政經方面，超級央行週登場，全球金融市場緊盯聯準會 13 日利率決策，鑒於按兵不動已成定局，市場將密切關注主席鮑爾記者會和利率點狀圖釋出的降息前景，接著，台灣、巴西、英國、瑞士和歐洲央行也將跟進公布決策。

日本央行 19 日將召開會議，市場可能不會在本月看到日本央行轉鷹，消息指出，日本央行官員認為本月幾乎沒有必要倉促結束負利率政策，他們尚未在薪資增長將支持可持續通膨方面看到足夠多的證據。

拜登政府對輝達開綠燈，但對華為晶片突破將採取強力行動回應。《路透》報導，商務部長雷蒙多表示，輝達「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途。同日，雷蒙多接受《彭博》訪問時則透露，針對華為晶片突破美國制裁，政府將採取「盡可能強有力」的行動，來保護國家安全。

此外，《華爾街日報》報導，紐約州政府跟多家半導體公司合作，向紐約州立大學奧爾巴尼分校的半導體研究設施投資 100 億美元，包括 IBM 和美光。

俄烏戰爭傳出好消息，瑞士外交部證實，烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 將召開第四次和平會談，地點落腳在瑞士，會談時間為 2024 年 1 月 14 日，也是達沃斯世界經濟論壇開幕的前一天。

美股週一 (11 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 157.06 點，或 0.43%，收 36,404.93 點。

那斯達克指數上漲 28.51 點，或 0.2%，收 14,432.49 點。

標普 500 指數上漲 18.07 點，或 0.39%，收 4,622.44 點。

費城半導體指數上漲 128.21 點，或 3.40%，收 3,902.39 點。

NYSE FANG + 指數上漲 18.22 點，或 0.22%，收 8,328.40 點。

標普 11 大板塊僅通訊服務收黑，必需消費品、材料板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王相對弱勢。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.29%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.26%；Meta (META-US) 下跌 2.24%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.04%。

道瓊成分股漲跌不一。英特爾 (INTC-US) 大漲 4.31%；Honeywell (HON-US) 上漲 2.97%；Nike (NKE-US) 上漲 2.33%；思科 (CSCO-US) 上漲 2.09%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 1.52%。

費半成分股逾半走高。AMD (AMD-US) 上漲 4.26%；博通 (AVGO-US) 暴漲 9.00%；高通 (QCOM-US) 漲 2.35%；輝達 (NVDA-US) 下跌 1.85%；美光 (MU-US) 上漲 3.78%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 5.02%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.87%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.60%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.94%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.28%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.13%。

企業新聞

微軟 (MSFT-US) 收低 0.78% 至每股 371.30 美元。《華爾街日報》中文網消息，英國監管機構表示，正在審查微軟與 OpenAI 的合作關係，這標誌著全球最具影響力的競爭管理機構之一首次推動審查這家科技巨頭與這家 ChatGPT 背後的人工智慧公司之間的關係

輝達 (NVDA-US) 自盤中低點回彈，但仍收黑 1.85% 至每股 466.27 美元。拜登政府對輝達開綠燈，商務部長雷蒙多表示，輝達「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途。 此前路透引述消息人士報導，包括騰訊 (0700-HK) 在內的中國晶片設計公司正在積極推銷自家產品以替代輝達 (NVDA-US)。

國際基因組應用科技大廠 Illumina (ILMN-US) 勁揚超 4% 至每股 117.64 美元。在被歐盟委員會勒令放棄最近的收購後，Illumina 準備分拆癌症檢測公司 GRAIL， Illumina 週一已向美國證券交易委員會提交 Form 10 文件。

西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US) 升 1.04% 至每股 57.06 美元。西方石油已同意以 120 億美元收購 CrownRock，這是一家在二疊紀盆地營運的大型私人能源生產商，這是埃克森美孚砸 600 億美元買 Pioneer、雪佛龍 530 億美元收購赫斯 (Hess) 後最新油業併購案。

梅西百貨 (M-US) 暴漲 19.51% 至每股 20.77 美元。《華爾街日報》報導，專注於房地產的投資公司 Arkhouse Management 和全球資產管理公司 Brigade Capital Management 對梅西百貨提出了 58 億美元的收購意向。線上對手的激烈競爭下，使梅西百貨市值大幅縮水後，有投資者試圖將梅西百貨私有化。

華爾街分析

E-Trade 交易和投資主管 Chris Larkin 表示：「沒有人預計聯準會本週會升息，但高於預期的通膨數據，官員們可能會給降息宜早不宜遲的想法潑冷水。」

Oppenheimer 加入多頭的行列，預計標普 500 指數到 2024 年底將升至 5,200 點，意味著將比目前水準上漲近 13%。

Oppenheimer 策略師 John Stoltzfus 點評：「我們預計 2024 年將是過渡的一年，因為我們預計聯準會將從限制性貨幣政策轉向寬鬆的立場，市場將面臨轉型。」

不過，摩根士丹利美國頂級股票策略師 Michael Wilson 指出，明年企業每股純益擴張的前景將溫和得多，這可能會阻礙股市在 2024 年繼續攀升的能力。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主