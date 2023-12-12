美商務部： 輝達「能夠、將會且應該」向中國出售AI晶片

《路透》週一 (11 日) 報導，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，輝達 (Nvidia)「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途。

AI 晶片出口限令是美國政府擴大限制中國取得先進晶片、AI 工具及其他科技的一環。在中國 70 億美元的 AI 晶片市場上，輝達佔據 90% 以上的市占率，而拜登政府正在與輝達討論向中國銷售 AI 晶片的相關問題。

身為美國出口管制的「把關者」雷蒙多週一受訪時指出：「輝達能夠、將會且應該向中國出售 AI 晶片，因為不少 AI 晶片用於商業用途，但我們不能允許輝達運送最精密、處理能力最高的人工智慧 (AI) 晶片，這將使中國能夠訓練他們先進 AI 模型。」

美國商務部長雷蒙多表示，輝達「能夠、將會且應該」向中國出售人工智慧 (AI) 晶片 (圖片：shutterstock)

她一週前與輝達執行長黃仁勳交談過，雷蒙多透露：「他 (黃仁勳) 的態度非常明確，輝達不想違反美國法規，將與商務部合作。」

輝達表示：「希望在向中國銷售 AI 晶片時『做正確的事』，顯然他們想出售盡可能多的晶片。」

雷蒙多此言和先前相比，立場較為軟化。雷蒙多 12 月 6 日曾重話警告輝達，針對中國 AI 客戶推出降規版晶片「沒有好處」，更警示一旦輝達繞道降規，商務部將會開罰。

黃仁勳近期馬不停蹄地造訪各國，與日本、新加坡、馬來西亞、越南政府進行合作，他表示，輝達一直在與美國政府密切合作，以創造符合其規定的產品，公司目前計劃是繼續與政府合作，推出一套符合一定限制新法規的新產品。

輝達財務長克芮斯 (Colette Kress) 表示，長期看來，禁止向中國出售 AI 晶片將導致美國晶片業永久失去機會。

市場研究機構 IDC 預估，到 2026 年底，將會有 80% 用於商業用途的新採購個人電腦搭載專為在地端運行大型語言模型 (LLM) 應用而設計的 AI 晶片，以推動生產力、減少延遲、保護數據安全，降低成本並提高工作效率；預估到 2027 年，全球在 AI 解決方案上的科技支出，將增到 5,000 億美元以上。

輝達 (NVDA-US) 週一自盤中低點回彈，但仍收黑 1.85% 至每股 466.27 美元。