Fed本周會議對利率態度 決定年底前美股走勢

市場普遍預期 Fed 在 2024 年降息，但如果 Fed 在周三 (13 日) 會議中依舊保持「鷹派」立場，投資人對市場預期發生變動，美股可能在年底下跌。

NorthEnd Private Wealth 投資長麥克格拉斯 (Alex McGrath) 認爲，沒有任何即將發布的報告會使 Fed 改變其貨幣政策立場。他表示，對明年降息的預期支撐了近期股市和債市的上漲。

自 2022 年 7 月以來，聯邦基金利率一直維持在 5.25% 至 5.5% 的區間，創 22 年來新高。美股在經歷了 2022 年的下跌後，在 2023 年實現強勁復甦，特別是在 11 月大幅上揚。

根據道瓊市場數據，截至上周五 (8 日)，道瓊工業平均指數僅較大約 2 年前的最高收盤價低 1.5%。同時，標普 500 指數達到 2022 年 3 月以來的最高收盤價。那斯達克指數創去年 4 月 4 日以來收盤新高。與此同時，10 年期美債殖 利率從 16 年來的高點 5% 大幅下降，債券價格上漲。

但市場對 Fed 政策走向出現分歧。美國 Axioma 公司應用研究資深主管布朗 (Melissa Brown) 說，對於 Fed 何時開始放鬆貨幣政策，官員和投資人還沒有完全達成共識。此外，根據聯邦基金期貨市場的數據，交易員在過去幾個月中對降息的預測也一直在變化。

而且，幾乎可以肯定的是，Fed 不會在本周的今年最後一次會議降息。CME FedWatch 工具顯示，本次會議上有 98.4% 的可能性將利率保持在 5.25%-5.5% 的水平。

Ned Davis Research 首席美國策略師克利索德 (Ed Clissold) 對市場預測明年初降息的可能性表示懷疑。他表示，Fed 從緊縮貨幣政策轉向，需要一個漸進的過程。可能會逐步從強硬的立場轉爲中立，然後再考慮降息。

Madison Investments 固定收益部門負責人桑德斯 (Mike Sanders) 同樣持謹慎態度。他認為明年 3 月降息的預期過於激進，可能性比較大的是在明年下半年開始降息。考慮到勞動市場的持續強勁，導致服務業通膨較爲頑固。

最近的就業報告顯示，11 月新增 19.9 萬個工作崗位，超過預期的 19 萬個，工資上漲，失業率降至 3.7%，爲 4 個月來的最低點。Sanders 認爲這些數據顯示，目前尚未出現美聯儲需要爲降通脹而採取行動的經濟疲軟跡象。他 認為 Fed 可能會持續保持鷹派 。這種態度可能在即將發佈的「點陣圖」利率預測中體現出來。

此外，Fed 在 9 月雖暫停升息，但承諾「維持長期高利率」。桑德斯還強調，通膨可能會重新加速，讓 Fed 更擔心，因此不太可能過早放鬆政策。

即使如此，市場也有股市利多。季節性因素可能會對 12 月股市走勢有好的影響。根據歷史數據，無論是牛市還是熊市，道瓊工業平均指數在 12 月有 70% 的時間都在上漲。

克利索德表示，整體市場前景仍然樂觀。如果美國經濟能實現「軟着陸」，這將有助於當前牛市繼續走下去。