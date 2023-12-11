OKX將於12月14日在台北與麥拉倫一級方程式車隊 合辦麥拿倫F1台灣車迷活動

麥拉倫賽車與官方主要合作伙伴兼全球領先的 Web3 科技公司 OKX，今天宣布他們將於 2023 年 12 月 14 日（星期四）在台北 TreasureMax 共同舉辦一場名為「OKX Web3 和麥拿倫呈獻：台北極速星辰夜」的麥拉倫 F1 粉絲活動。

這將會是 OKX 和麥拉倫在台灣有史以來主辦過最大型的活動之一，吸引該地區日益增長的 F1 和麥拉倫粉絲群。為紀念這特別時刻，活動上還將展示出一架搭載了 OKX 品牌塗裝特別設計的麥拿倫 Artura 跑車。

這活動預計將吸引超過 180 名 OKX 的合作伙伴、客戶、著名 Web3 項目及傳統金融機構的領導人物、當地社交媒體名人，以及跑車和 Web3 愛好者。活動亦包括各種獨特的精彩環節，包括展出麥拉倫 F1 車隊的車手服裝，以及有機會贏得麥拉倫 F1 車隊賽車手 Oscar Piastri 和 Lando Norris 親筆簽名的物品。參加者還可以在活動上透過 F1 賽車模擬器測試他們的駕駛技術。

麥拉倫賽車合作夥伴與加速器執行董事 Matt Dennington 表示：「很高興看到一級方程式賽車的粉絲群在全球不斷增長。我們很高興與 OKX 一起，讓粉絲可以更近距離地接觸這項運動和我們的團隊，並將繼續通過如這種精彩活動來激勵和吸引我們的粉絲。」

OKX 首席營銷官 Haider Rafique 表示：「在這個合作開始時，我們便承諾將會為車迷體驗注入超級動力，讓 F1 及麥拉倫車迷可透過身臨其境的方式來學習和體驗 Web3 的無限可能。這是 2023 年賽季的其中最後一場活動，也是我們慶祝麥拿倫今年『怪獸式』復活的最佳方式！」

關於麥拉倫賽車

麥拉倫車隊於 60 年前 1963 年由賽車手 Bruce McLaren 創立。該車隊於 1966 年首次參加一級方程式比賽。此後，麥拉倫贏得過 20 場一級方程式世界冠軍、183 場一級方程式大獎賽、3 次印第安納波利斯 500 大賽，及其首次嘗試的利曼 24 小時耐力賽。

麥拉倫賽車共參加五個系列賽。車隊將於 2023 年與麥拉倫 F1 車手 Lando Norris 及 Oscar Piastri 參加 FIA 一級方程式世界錦標賽、與 Arrow McLaren 車手 Pato O’Ward、Alexander Rossi 和 David Malukas 參加 NTT INDYCAR 系列賽、與 NEOM 麥拉倫 Formula E 車隊車手 Jake Hughes 和 Sam Bird 參加 ABB FIA 電動方程式世界錦標賽，以及與 NEOM 麥拉倫 Extreme E 車隊車手 Emma Gilmour 和 Tanner Foust 參加 Extreme E 錦標賽。團隊還以 McLaren Shadow 的身份參加 F1 電子競技職業錦標賽，並贏得了 2022 年車隊錦標賽和車手錦標賽冠軍。

麥拉倫是這項運動可持續發展的倡導者，也是聯合國體育氣候行動承諾的簽署者，致力在 2040 年或之前實現淨零排放，並在賽車運動行業培育多元化和包容性的文化。

麥拉倫賽車官方網站

「OKX Web3 和麥拉倫呈獻：台北極速星辰夜」粉絲活動適逢是「2023 台北區塊鏈週」的期間舉行。這是當地最大規模的行業活動之一，並將於今年 12 月 11-16 日舉行，而 OKX 更是其冠名贊助商。

關於 OKX

OKX 是行業領先的 Web3 生態圈。

OKX 與英格蘭超級足球聯賽冠軍曼徹斯特城足球俱樂部（Manchester City F.C.）、麥拉倫一級方程式車隊（McLaren F1 Team）、奧運會單板滑雪選手 Scotty James 以及 F1 車手 Daniel Ricciardo 緊密合作，希望通過全新的互動方式增強粉絲體驗。此外，OKX 亦是翠貝卡電影節（Tribeca Festival）的頂級合作夥伴，致力吸引更多創作者進入 Web3 領域。

除了交易所服務外，OKX 最新推出 OKX Web3 錢包服務，為用戶打通交易 GameFi 和 DeFi 代幣的入口，盡情探索 NFT 和元宇宙領域。

OKX 致力於提高透明度和安全性，並每月發布其儲備金證明報告。如欲了解更多有關 OKX 的資訊，請下載我們的應用程式或瀏覽：okx.com

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