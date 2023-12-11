比特幣急殺 一度失守4.1萬美元 3億美元多頭部位遭清算

比特幣在過去約 5 天的高檔盤整後，周一 (11 日) 上午突然急跌，半小時內從 4.3 萬美元上方突然急挫逾 6%，一度摜破 4.1 萬美元關卡，隨後跌幅快速縮減，回至 4.2 萬美元上方。

截至台北時間周一下午 13:10，比特幣價格回到 42184 美元，24 小時跌約 4.1%。其他代幣跌勢更重，以太幣跌近 5%，其他山寨幣跌得更凶。

根據 CoinGlass 數據，過去 4 小時內，近 3 億美元加密市場的多頭部位已被清算。大量清算表明，加密貨幣市場急跌讓投資者措手不及。

山寨幣過去一周表現強勁，但周一普遍下挫，反映前 100 名數位資產的指數下跌約 4%，創下 11 月 22 日以來的最大跌幅。FLOW、CRO、XTZ、NEO、TON、KAVA、PYTH 等多種代幣 24 小時跌幅超過 10%。

比特幣今年經歷了巨大的漲勢，主因是來自對美國監管機構可能通過首檔比特幣現貨 ETF 的期待。此外，有關聯準會明年可能降息的猜測，進一步推動了虛擬貨幣的上漲。

雪梨數位資產資本管理公司共同創辦人 Richard Galvin 表示，投資人也正在為本周的重大事件做準備，包括美國通膨數據和聯準會 2023 年總結政策會議。這些事件發展，可能會讓投資人重新猜測降息的時機。

此外，IG Australia Pty 市場分析師 Tony Sycamore 表示，部分投資者獲利了結是合理的推測。他預計，價格跌至 40000 美元至 37500 美元區間時，可能會見到利用價格回調進場買家的支持。