比特幣漲勢暫歇 以太幣、Solana接棒升至19個月高點

比特幣 (BTC) 的漲勢暫歇，將舞台讓給主力山寨幣以太幣 (ETH) 和 Solana (SOL)，這兩個代幣周五 (8 日) 飆至 19 個月高點，接棒帶領加密貨幣的漲勢。

比特幣在本周急速狂飆至近 45000 美元後，漲勢已缺少動力，周五已回落至 43000 美元附近，這表明部分交易者在近一周強漲後，開始獲利了結，比特幣在過去 24 小時跌約 1%。

不過，以太幣卻開始強升，24 小時漲 5.8%，Solana 漲勢更達 13.5%，繼續帶領加密貨幣市值攀升。截至台北時間 13:12，以太幣報 2369 美元，Solana 報 72.116 美元。追蹤近 200 種數位資產的市值 CoinDesk 市場指數 (CMI) 小幅上漲 0.8%。

加密貨幣分析公司 Santiment 指出，比特幣價格走低的同時，更多交易員呼籲應留心潛在的「牛市陷阱」，意即這輪漲勢可能為時短暫，在投資者重返市場，轉為猛烈的跌勢。

Santiment 周四在社群平台 X 上表示：「交易員擔心加密貨幣市場目前可能陷入牛市陷阱。」

Santiment 認為，愈來愈多對市場的質疑，實際上卻可能帶動軋空行情，有助於比特幣進一步升至 5 萬美元。

該公司補充說：「如果比特幣價格上漲，恐懼、不確定性和懷疑可能會推動比特幣漲至 5 萬美元。」