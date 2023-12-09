逢低抄底！美國尋求購買300萬桶原油 至少明年5月前每月補充SPR

美國能源部周五 (8 日) 發表聲明，宣布進行新一批戰略石油儲備 (SPR) 招標，本次最多購買 300 萬桶含硫原油，得標方將於明年 3 月交付。這一預期購買量和能源部定於明年 2 月交付的標購原油規模相當。

能源部同時宣布，將持續進行旨在補充 SPR 的每月招標，計劃至少持續到明年 5 月為止，重申了此前的行動計畫日程。

這是美國政府補充 SPR 的最新行動。經過去年大規模拋售 SPR 後，美國的石油儲備降至四十年來最低水準，回補 SPR 去年末就提上日程。

為遏制俄烏衝突助推的油價上漲，去年 3 月底白宮宣布，此後六個月美國每天釋出 100 萬桶 SPR，共釋放 1.8 億桶石油，創美國自 1974 年建立石油儲備計畫以來最大規模釋放量。去年 12 月美國能源部宣布開始回購作為 SPR 的原油，給創紀錄的油儲釋放行動畫上句號。

能源部周五表示，到目前為止，該部門已經以約 75 美元的均價購買了將近 900 萬桶原油作為 SPR，遠低於去年釋放 SPR 原油的平均售價 95 美元 / 桶。而且，此前和能源部進行 SPR 短期交換的石油公司提前歸還將近 400 萬桶原油。

拜登政府此前表示，計劃回補 6,000 萬桶 SPR，相當於釋放 SPR 計畫規模的三分之一。從本周五官方公布的資料看，能源部迄今成功標購的 SPR 還不到計畫回補規模的五分之一。

美國能源部本月初還表示，直到明年 2 月，此前參與短期 SPR 交換的交易對手方將合計返還超過 1,200 萬桶油。即使計入這批作為補充的 SPR，能源部也要再買入約 3,500 萬桶才能達到 6,000 萬桶的回補水準。採購 SPR 看來還是一個漫長的過程。

不論如何，今年的標購對能源部來說都是穩賺不賠的買賣。能源部表示，其持續標購的目的是，以不超過 79 美元的價格買入石油作為 SPR，遠低於去年緊急釋放 SPR 期間得到的 SPR 平均售價 95 美元左右 / 桶。

本次標購還正逢原油期貨創五個月新低的低谷期。截至本周四，美國西德州原油持續收跌，本周三自 6 月末以來首次收盤跌破 70 美元關卡，周四收在 69.34 美元 / 桶，繼續刷新 6 月 27 日以來即單月合約收盤低點。

周五，原油期貨終於在連跌六個交易日後反彈，美股早盤刷新日高時，美油漲至 71.60 美元上方，日內漲 3.3%，此後漲幅收窄到 2% 以內。雖然周五勢將收漲，全周仍將連續第七周累跌，五年來首次如此長期連跌。