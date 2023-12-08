特斯拉上月在中國銷量上升 漲價前獲大批訂單湧入

根據外媒周五 (8 日) 報導，特斯拉 11 月份在中國的電動車交付量有所上升，原因是客戶在該公司在漲價之前下單。

中國乘用車市場信息聯席會 (China Passenger Car Association, CPCA) 周五公布的資料顯示，中國 11 月電動車總銷量為 65504 輛，較去年同期成長 5%。

自去年年底特斯拉在中國發起價格戰以來，特斯拉定期調整其電動車價格，包括自 10 月底以來的兩次漲價。這些舉措都是事先通知，鼓勵消費者在漲價前下單。另外，交貨時間短至兩周的額外激勵措施也促成上個月在中國銷量的增長。

報導指出，特斯拉傾向於在每個季提前交貨。10 月份該公司從中國向海外出口了 43,389 輛電動汽車後，11 月份僅出口 16,928 輛。

這讓特斯拉上海廠的總交車量 (占其全球產量的一半以上) 只達到 82,432 輛，比去年同期下滑 18%，為 11 個月來的最大降幅。

另一方面，總部位於深圳的比亞迪 (1211-HK) 上個月賣出創紀錄的 170,150 輛純電動車，有望在全球電動汽車交付量上超車特斯拉。

中國作為全球最大的電動汽車市場，價格戰一直是一場傷痕累累的戰爭，促使蔚來汽車 (NIO-US) 和小鵬汽車 (XPEV-US) 等新貴紛紛裁員，並宣布重組計畫以降低成本。

CPCA 的數據還顯示，中國 11 月份新能源汽車總銷量年增 40%，至 84.1 萬輛，較 10 月份成長 8.9%。所有乘用車的總銷量為 208 萬輛，比 2022 年 11 月成長 26%。

CPCA 秘書長崔東樹表示，中國對俄羅斯的乘用車出口從 2022 年的 16 萬輛攀升至今年的約 80 萬輛。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 周五早盤股價下跌 0.12%，至每股 242.36 美元。

