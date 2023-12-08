展望2024年 華爾街投行大多看好美股 經濟不致衰退

每回接近年底，華爾街頂級策略師就會對未來一年美股走勢和美國經濟進行預測。今年即使各大投行在美國經濟是否會陷入衰退的問題上存在分歧，但大多數策略師仍預計標普 500 指數成分股的獲利將在 2024 年增加。

標普 500 指數年初至今漲幅近 20%。

華爾街對標普 500 指數 2024 年預測總結如下：

摩根大通預計標普 500 指數年終目標價為 4200 點，每股獲利 225 美元。隨著明年經濟成長放緩，估計到第 4 季美國經濟成長率將由 2023 年第 4 季的 2.8% 降至 0.7%，家庭過剩儲蓄和流動性受到侵蝕，信貸緊縮。小摩認為 2024 年每股獲利成長 11% 的共識是不實際的，負面的企業信心應該是明年初大幅下調預期的催化劑。

摩根士丹利預計標普 500 指數年終目標價為 4500 點，每股獲利 229 美元。短期內的不確定性應該會被獲利復甦取代。大摩對 2024 年每股獲利 229 美元的預估與其獲利模型的預測一致；該模型顯示明年的企業獲利成長將會復甦，經濟學家對明年的經濟成長預期也是如此。在估值方面，大摩預計明年年底的預期本益比為 17.0 倍。

富國銀行預計標普 500 指數年終目標價為 4625 點，每股獲利 235 美元。在波動率指數較低、信貸利差收緊、股市反彈、資金成本上升且波動的情況下，美股漲勢該是放緩的時候了。預計 2024 年標普 500 指數將出現波動，最終持平，因為估值限制了上行空間，而利率的不確定性增加了下行風險。

高盛預計標普 500 指數年終目標價為 4700 點，每股獲利 237 美元。高盛對明年的基本假設是美國經濟繼續以溫和的速度擴張，不致衰退；標普 500 估值為 18 倍，接近當前的本益比水準。

巴克萊預計標普 500 指數年終目標價為 4800 點，每股獲利 233 美元。2023 年的雲霄飛車走勢都證明這個周期絕非常態。巴克萊預計，隨著通膨放緩被經濟溫和減速所抵消，美股明年將實現個位數回報。

美國銀行預計標普 500 指數年終目標價為 5000 點，每股獲利 235 美元。股票風險溢價可能會進一步下降，尤其是科技股：投資人已經度過最大的宏觀不確定性。市場已經承受了重大的地緣因素衝擊，好消息是人們正在談論壞消息。宏觀訊號十分混亂，美銀看多並不是因為預期聯準會降息，而是因為聯準會已經達成任務。企業已經適應並習慣了更高的利率和通膨。

德意志銀行預計標普 500 指數年終目標價為 5100 點，每股獲利 250 美元。德銀不認為美股當前估值過高，如果通貨膨脹率回到 2%，一如經濟學家預測，並且在所有資產類別中都有反映，而股利率仍然很高，那麼預期標普 500 指數本益比範圍為 16-2 0 倍，這是過去 2 年的水準。如果盈利成長如預測般繼續復甦，估值將繼續得到很好的支撐。