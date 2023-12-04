投資人評估利率前景 美債殖利率漲跌互見

美國公債殖利率周一 (4 日) 漲跌互現。投資人消化了聯準會主席鮑爾上周五 (1 日) 的言論，並對利率和央行政策的前景感到擔憂。

美東時間清晨 5:59，10 年期公債殖利率上漲 2.3 個基點至 4.247%。2 年期公債殖利率上漲 3.7 個基點報 4.604%。同時 30 年期美國公債殖利率下跌 0.4 個基點至 4.413%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

即使聯準會主席鮑爾自信地說貨幣政策已經足夠限制並「猜測」降息還「為時過早」，但美國國債收益率上周五仍下跌。他並不排除「如果適當的話」利率還會繼續走高的可能性。

鮑爾也表示，聯準會將維持其限制性貨幣政策立場，直到官員確信通膨正在回到 2% 的目標。

許多投資人一直預期聯準會自 2022 年 3 月開始的升息周期已經結束，可能很快就會開始降息。希望在 12 月 12 日至 13 日下次會議上得到有關何時降息的暗示。

市場最新定價是在即將召開的聯準會會議上，維持利率不變的可能性為 96.4%。

投資人也期待本周公布的關鍵經濟數據，這些數據可能會暗示升息是否能達到冷卻經濟的預期效果。其中包括一系列勞動市場數據，包括周二 (5 日) 的 JOLT 職缺以及周三 (6 日) 發布的 ADP 私部門就業報告，然後周五 (8 日) 發布 11 月就業報告。