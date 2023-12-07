美擬收緊銀行監管 提高存準金要求 華爾街8大銀行齊跳腳

華爾街 8 家銀行執行長周三 (6 日) 齊聚反對一項旨在提高應對未來風險所需資本水準的擬議法規。

在一年一度的參議院監督聽證會上，8 家銀行的執行長以預備發言和對立法者問題的答覆中，試圖對該擬議法規的影響發出警報。今年 7 月，美國監管機構公佈了一套全面的、更高的銀行管理標準，稱為「巴塞爾資本協議三終局規則（Basel III endgame）」。

摩根大通 (JPM-US) 執行長 Jamie Dimon 表示：「該規定將對經濟、市場、各種規模的企業和美國家庭產生可預見的有害結果。」他稱，如果該法規不改變，大型銀行的資本要求將被迫提高約 25%。

摩根大通、美國銀行 (BAC-US) 和高盛 (GS-US) 等執行長正戮力尋求減輕新規定的衝擊，該規定適用資產至少 1000 億美元的美國所有銀行，並會分段實施直至 2028 年全面應用。

提高資本成本可能會損害銀行業的獲利能力和成長前景，也可能讓阿波羅和黑石在內的非銀行業者有機可乘，由於銀行不堪更嚴格的監管而退出部分領域，例如對合併、收購交易和高負債企業的放貸業務，讓這些非銀行業拿下市占。

這些執行長證稱，雖然主要大型銀行都能遵守目前擬議的規定，但必有輸家和贏家，小企業主、抵押貸款客戶、退休金和其他投資者，以及農村和低收入客戶恐怕會受到這些規定誤傷。

Dimon 表示，抵押貸款和小型企業貸款的成本將更高且更難取得，尤其是對中低收入借款人而言。「隨著資產管理公司、貨幣市場基金和退休基金的成本上升，退休或大學儲蓄的回報率將下降。」

他補充，隨著資本成本的上升，政府基礎設施項目的融資成本將更高，使得新醫院、橋樑和道路的建造成本更高，企業客戶將需要支付更多費用來對沖大宗商品價格，最終轉嫁消費者負擔。

花旗執行長 Jane Fraser 表示，該規定將增加農村社區農民的借貸成本。

最終，這些執行長警告，強化對銀行的監管，事實上監管機構將把更多的金融活動推向非銀行參與者 (所謂的影子銀行)，從而使監管機構對這些風險視而不見。

出席聽證會的華爾街銀行執行長除上述以外，還包括富國銀行 Charles Scharf、道富銀行 Ronald O"Hanley、紐約梅隆銀行 Robin Vince、高盛 David Solomon、美銀 Brian Moynihan，以及大摩 James Gorman。