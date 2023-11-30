福特重設2023年財測 指UAW新協議新增88億美元成本

由於罷工和與美國汽車工人聯合會 (UAW) 談判的影響，福特汽車 (F-US) 上個月取消財測，但周四 (30 日) 又恢復了 2023 年業績預測。

目前預測全年調整後息稅前利潤 (EBIT) 為 100 至 105 億美元，調整後自由現金流為 50 至 55 億美元。相較之下，先前公布的財測包括 110 至 120 億美元的調整後 EBIT 和 65 至 70 億美元的調整後自由現金流。

福特表示，新的 UAW 勞工協議預計在合約期間額外支出 88 億美元，該合約將於 2028 年 4 月到期。

福特財務長勞勒 (John Lawler) 10 月 26 日在第 3 季財報中表示，在大約 6 周的 UAW 罷工之前，福特「本可」達到其財測目標。

勞勒當時表示，UAW 罷工已經使該公司損失 13 億美元的營收，因為該公司損失約 8 萬輛汽車的產量，其中第 3 季的損失約為 1 億美元。他周四更新了影響總額為 17 億美元，其中包括第 4 季的 16 億美元。

同樣在 10 月時，勞勒表示，與 UAW 的協議預計使每輛組裝車輛增加 850 至 900 美元。他表示，福特將努力「提高整個公司的生產力和效率並降低成本」，以抵消額外成本並實現先前宣布的獲利目標。

該公司表示，計畫取消或延後 120 億美元與電動車相關的投資。

福特發布最新消息的前一天，通用汽車 (GM-US) 表示將明年的股利提高 33% 至每股 12 美分；並啟動 100 億美元的加速股票回購計畫；同時恢復 2023 年財測，將 UAW 罷工帶來的約 11 億美元的 EBIT 納入其中。

通用汽車恢復的財測包括歸屬股東的淨利為 91 至 97 億美元；調整後 EBIT 為 117 至 127 億美元；調整後每股獲利約為 7.20 至 7.70 美元。

兩項 UAW 協議都包括至少 25% 的時薪調升、恢復生活成本調整和增加獲利分享支付等福利。