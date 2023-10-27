〈財報〉福特汽車警告電動車價格有壓、取消全年財測 盤後挫逾3%

福特汽車 (Ford)(F-US) 上季獲利不如市場預期，該公司以尚待批准與全美聯合汽車工會 (UAW) 達成的勞資協議為由，拒絕提供 2023 全年度財測，同時警告電動車部門虧損可能擴大，導致股價遭拋售，周四 (26 日) 盤後一度下挫逾 5%。
福特在公布財報前一天，才剛與 UAW 達成暫定勞資協議，包括未來四年半替 5.7 萬名員工加薪 25%，目前尚待批准。此舉為福特終結旗下幾大工廠的罷工行動，員工已經開始返回工作岡位。
福特 7 月曾提高全年財測，但周四以與 UAW 的協議尚待批准為由，收回財測。該公司當時預估全年調整後息稅前獲利 (EBIT) 介於 110-120 億美元。
福特、通用 (GM-US) 和 Stellantis(STLA-US) 的好幾個工廠和裝配廠，都因為罷工而暫停運作。繼福特之後，通用和 Stellantis 預料將各自和 UAW 達成協議。通用本月稍早曾說明罷工的部分影響，並取消財測。
福特財務長 John Lawler 預估，UAW 自 9 月 15 日展開的罷工，讓福特第 3 季折損 1 億美元，迄今總計已折損 13 億美元。新合約將把每輛車的勞動成本墊高 850-900 美元，使利潤率下降 60-70 個基點。。
福特周四收盤下跌 1.65% 至每股 11.35 美元，盤後隨著財報公布，股價一度重挫 5.5%，截稿前跌幅收斂至 3.4%。
FY2023 Q3 財報關鍵數據 vs 分析師預測
- 營收：440 億美元 (年增 11%) vs 439.4 億美元 (FactSet 訪調分析師預測)
- 獲利：12 億美元，去年同期虧損 8.27 億美元
- 調整後 EPS：39 美分 vs 45 美分 (LGES 訪調分析師預測)
- Model e(電動車部門) 息稅前虧損：13 億美元
福特上季轉虧為盈，但經部分項目調整每股盈餘 39 美分，不如市場所料。調整項目包括之前投資 Argo AI 無人駕駛公司減記的 27 億美元支出，Argo AI 現已倒閉。
各部門表現方面，Ford Pro(商業車部門) 和 Ford Blue(內燃機及動力混合車部門)，上季的營收、息稅前盈餘 (EBIT) 和 EBIT 利潤率都比去年同期增加。
警告電動車需求前景
此外，Model e 電動車部門上季息稅前虧損 13 億美元，反映持續投資下一代電動車的支出，以及市場發展充滿挑戰性。
福特財務長 Lawler 向分析師說，和許多競爭者一樣，福特「正試圖在價格、利潤和電動車需求之間找到平衡點」。至於消費端，他認為「價格負擔仍然是個問題」。
福特表示，許多北美客戶雖然對電動車有興趣，「卻不願支付較高價格」，因而大幅打壓電動車的價格和獲利。
這番話凸顯福特對電動車需求轉淡的擔憂加深。本周稍早，通用汽車剛宣布暫緩密西根州 40 億美元電動卡車工廠的計畫。
福特今年迄今下跌 1.6%，跑輸大盤，標普 500 指數同期上漲 8%。過去三個月來，福特跌幅達到 16%，標普 500 雖然也下跌，但為較輕微的 8%。
CFRA 研究分析師 Garrett Nelson 表示，福特在周三與 UAW 達成的協議是很大的讓步，這將打壓其毛利，並影響福特與特斯拉等非工會汽車製造商的競爭。