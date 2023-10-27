〈財報〉福特汽車警告電動車價格有壓、取消全年財測 盤後挫逾3%

福特汽車 (Ford)(F-US) 上季獲利不如市場預期，該公司以尚待批准與全美聯合汽車工會 (UAW) 達成的勞資協議為由，拒絕提供 2023 全年度財測，同時警告電動車部門虧損可能擴大，導致股價遭拋售，周四 (26 日) 盤後一度下挫逾 5%。

福特在公布財報前一天，才剛與 UAW 達成暫定勞資協議，包括未來四年半替 5.7 萬名員工加薪 25%，目前尚待批准。此舉為福特終結旗下幾大工廠的罷工行動，員工已經開始返回工作岡位。

福特 7 月曾提高全年財測，但周四以與 UAW 的協議尚待批准為由，收回財測。該公司當時預估全年調整後息稅前獲利 (EBIT) 介於 110-120 億美元。

福特、通用 (GM-US) 和 Stellantis(STLA-US) 的好幾個工廠和裝配廠，都因為罷工而暫停運作。繼福特之後，通用和 Stellantis 預料將各自和 UAW 達成協議。通用本月稍早曾說明罷工的部分影響，並取消財測。

福特財務長 John Lawler 預估，UAW 自 9 月 15 日展開的罷工，讓福特第 3 季折損 1 億美元，迄今總計已折損 13 億美元。新合約將把每輛車的勞動成本墊高 850-900 美元，使利潤率下降 60-70 個基點。。

福特周四收盤下跌 1.65% 至每股 11.35 美元，盤後隨著財報公布，股價一度重挫 5.5%，截稿前跌幅收斂至 3.4%。

FY2023 Q3 財報關鍵數據 vs 分析師預測

營收：440 億美元 (年增 11%) vs 439.4 億美元 (FactSet 訪調分析師預測)

獲利：12 億美元，去年同期虧損 8.27 億美元

調整後 EPS：39 美分 vs 45 美分 (LGES 訪調分析師預測)

Model e(電動車部門) 息稅前虧損：13 億美元

福特上季轉虧為盈，但經部分項目調整每股盈餘 39 美分，不如市場所料。調整項目包括之前投資 Argo AI 無人駕駛公司減記的 27 億美元支出，Argo AI 現已倒閉。

各部門表現方面，Ford Pro(商業車部門) 和 Ford Blue(內燃機及動力混合車部門)，上季的營收、息稅前盈餘 (EBIT) 和 EBIT 利潤率都比去年同期增加。

警告電動車需求前景

此外，Model e 電動車部門上季息稅前虧損 13 億美元，反映持續投資下一代電動車的支出，以及市場發展充滿挑戰性。

福特財務長 Lawler 向分析師說，和許多競爭者一樣，福特「正試圖在價格、利潤和電動車需求之間找到平衡點」。至於消費端，他認為「價格負擔仍然是個問題」。

福特表示，許多北美客戶雖然對電動車有興趣，「卻不願支付較高價格」，因而大幅打壓電動車的價格和獲利。

這番話凸顯福特對電動車需求轉淡的擔憂加深。本周稍早，通用汽車剛宣布暫緩密西根州 40 億美元電動卡車工廠的計畫。

福特今年迄今下跌 1.6%，跑輸大盤，標普 500 指數同期上漲 8%。過去三個月來，福特跌幅達到 16%，標普 500 雖然也下跌，但為較輕微的 8%。

CFRA 研究分析師 Garrett Nelson 表示，福特在周三與 UAW 達成的協議是很大的讓步，這將打壓其毛利，並影響福特與特斯拉等非工會汽車製造商的競爭。