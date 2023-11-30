Cybertruck明起交貨！特斯拉股價反恐走跌 福特、通用或可上漲

特斯拉 (TSLA-US) 受高度期待的 Cyber​​truck 將於周四 (30 日) 開始交付，這是特斯拉重頭戲之一，因此舉可將其產品陣容打入福特 (F-US) 和通用 (GM-US) 一大主力業務。

這三檔股周四應會有所變動，但不一定是投資者期盼的方向。《巴隆》週刊專欄作家 Al Root 認為，特斯拉股價可能反而下跌，福特和通用則會上漲。

首先，特斯拉的股票可能會下跌，並非因為 Cyber​​truck 令人失望，而是市場對 Cyber​​truck 交貨的興奮，部分已經反映在股價上。

此外，這也有歷史可借鑒，2019 年 11 月 Cyber​​truck 推出後，特斯拉股價跌逾 6%，因該前衛設計引起市場擔憂，且在該重大消息公布前一周，特斯拉股價漲約 2%，爾後花了數周時間才完全恢復。

接著 2022 年 10 月，特斯拉在人工智慧 (AI) 日第二天股價重挫近 9%，當日特斯拉發表的人形機器人原型「Optimus」，演講內容充滿有深度的技術細節，但卻未能勾起投資者的讚嘆。

第三個例子，特斯拉 3 月 1 日分析師大會上展示了更多管理，甚至意外宣布新設的墨西哥組裝廠消息，但當日股價仍下挫近 6%。截至該分析師日，特斯拉年度漲幅已約 65%，相比之下，特斯拉今年迄今股價已漲 98%。

投資人永遠不應該忘記，股市是向前看的，而不是向後看的。Cybertruck、、勞動力、經濟、利率和其他一切大部分內容已經反映在汽車股中。

這是福特和通用周四股價可能上漲的原因。看似具顛覆性的 Cybertruck 可能對通用和福特的卡車業務不利，因其規格似乎高於雪佛蘭 Silverado 和福特 F-150 Lightning 的電動版本，但交貨消息可能無法取信投資者，不足以讓他們相信 Cybertruck 將搶走大量傳統卡車買家。

Battle Road Research 分析師 Ben Rose 周三在檢視 Cyber​​truck 的報告中提問：「顧客需要的是真正的皮卡還是性能豪奢的卡車？」他稱 Cyber​​truck 與傳統皮卡是完全不同的東西。

投資者對顛覆性的擔憂不像大眾想像那麼嚴重，這對福特和通用股價將有正面推力。這兩檔近期也因勞動力和經濟擔憂而遭受重創，自 7 月起勞資問題損害投資人情緒以來，截至周三，福特和通用股價分別下跌約 29% 和 18%。

在通用概述新勞工協議的長期影響後，通用和福特股價周三分別上漲約 9% 和 2%。

通用與 UAW 工會的新合約生效後，每輛車成本將約增加 600 美元，直至 2028 年 4 月合約到期，但通用透過在其他方面的生產力和成本強化計畫，來抵消所有增加的成本，意味新合約的整體衝擊還在控制範圍內，其結果也比投資人所擔憂的情況還好。